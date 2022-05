Kézből nevelik Djangot, a földre pottyant kengurubébit

CUKISÁG Mivel az intézményben élő kenguruk csapatát számos ivarérett nőstény erősíti, a pécsiek nem tudhatták biztosan, melyik is a földön heverő bébi édesanyja, ahogyan az is örök rejtély marad, hogyan is eshetett ki a számára otthont adó erszényből

– közölte közösségi oldalán az állatkert, melynek dolgozói éppen ezért úgy határoztak, hogy kézből nevelik fel a porontyot.

Ember kellett neki

A csöppség eleinte meglehetősen csekély mennyiségű tápszert falt be, vagyis legalább napi 8 alkalommal kellett táplálni – beleszámítva az éjszakát is. Szerencsére mára jelentősebb adagokat is képes behabzsolni, tehát

már a szilárd élelemmel is ismerkedni kezdett, azonban még most is rengeteg törődést igényel.

Pécsi Állatkert és Akvárium Facebook-oldala Django etetése

Ahogyan azt a pécsiek közösségi oldalukon megírták: Django ember anyukája mindent megtesz azért, hogy a pici erős és egészséges kenguruvá cseperedjen – addig viszont még hosszú út áll előttük...