Karácsony-káosz: A városháza önkényesen „autómentesítené” a Pesti alsó rakpartot

A főpolgármester a napokban jelentette be, hogy 2023-tól, elzárná az autósok elől az észak-déli közlekedési folyosóként használt, Pesti alsó rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszát. A MAK alapvetően egyetért a tervezett zöld város koncepcióval, és szükségesnek tartja a forgalom csillapítását a belső kerületekben, de tiltakozik a városháza "visszaadjuk a Duna partot a budapestieknek retorikájával". Az autóklub szerint valódi szakmai-társadalmi vita, egyeztetés lenne szükséges ennek a nagy horderejű kérdésnek a megoldásához, nem pedig önkényes és meggondolatlan cselekvés. Az autóklubot és az autós közvéleményt ugyanis meglepetésként érte a főpolgármester bejelentése. -Karácsony Gergely nem egyeztetett sem velük, sem más autósközösséggel a végleges lezárás tervéről. Nem volt tudomásunk arról sem, hogy az országgyűlési választásokat megelőzően elhangzott volna ilyesmi, de a választási programjukban sem szerepelt -jelentette ki az elnök. Kovács úgy véli alternatív megoldások hiányában ez a terv további életminőség romlást jelent elsősorban a belvárosiak számára, de valamennyi budapesti közlekedőre nézve is. A rakparti haladás megszakítása lényegében az egész észak-déli közlekedési folyosó megszüntetéséhez vezet - írja a Metropol.

Karácsony direkt titkolta el a tervét a kampányidőszakban

A főpolgármester maga ismerte be, hogy a választások utánra hagyta a rakpart ügyét: „várnom kellett eddig a hétig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá”. A Telexnek úgy fogalmazott, hogy „folytatjuk a programom végrehajtását, olyan lépésekkel, amiket az ember nem a választási kampányban tud és akar megtenni.”

Komoly tervre volna szükség: „Valamilyen alternatív megoldást kellene felmutatni”

- Ahhoz, hogy a Pesti alsó rakpart a gyalogosok számára is közvetlenül elérhetővé váljon, valamilyen alternatív megoldást kellene felkínálni az autósok irányába. Például a gyalogos sétány alatt elvezetni az észak-déli járműforgalmat-tanácsolta az ügyvéd-. Azzal ugyanis, hogy a rakpart egy szakaszát lezárják gyakorlatilag pontosan kontra produktív eredményre jutnak egy másik céljukkal, amely a belváros tehermentesítését tűzi ki. Abban az esetben ugyanis, ha az alsó rakpart észak-déli forgalmi lehetőségét megszüntetik, azzal valójában ráterelik a forgalmat a belvárosra, ami eleve terhelt, hiszen például a körúton már lezártak egy sávot, amivel felére csökkentették a jármű befogadási kapacitást, így nagyobb lett a dugó. Ez az intézkedés tehát pont a sokszor hangoztatott környezetvédelmi szempontoknak mond ellent, mivel azáltal megnő a zaj és szmog szennyezés – hangsúlyozta az elnök.

Fotó: Mirkó István

„Nullára csökkenteni a gyorshajtók számát irreális kijelentés”

Az autóklub Karácsony Gergely egyéb közlekedéssel kapcsolatos intézkedéseit is elhibázottnak ítéli. dr. Kovács Kázmér kifejtette véleményét lapunknak azzal kapcsolatban is, hogy Karácsony Gergely szerint a fővárosi közlekedésben nem a dugók, hanem a gyorshajtók jelentik az egyik legnagyobb problémát, ezért a főpolgármester 2050-re kitűzte, hogy nullára csökkenti a gyorshajtók számát. Ehhez „átfogó közlekedésbiztonsági stratégia” megalkotását lengette be, hatalmas „társadalmi vitával”.

-Nullára csökkenteni a gyorshajtók számát irreális kijelentés. Ez sehol a világon nem sikerült és nyilván itt sem fog. Nagyon jól tudják a közlekedési szakemberek, hogy a gyorshajtáson belül a relatív sebességtúllépés az, ami igazi veszélyt jelenti lakott területeken, vagyis amikor nem az út és időjárás, vagy forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességválasztás történik. Úgyhogy ez a kijelentés, hogy a fővárosban, azaz lakott területen a gyorshajtók jelentik a legnagyobb gondot szakmailag hibás- jelentette ki az elnök-. Én azt mondom, hogy e-helyett foglalkozzon a Főváros például a területén lévő vasúti átjárókban bekövetkezett baleseteket elkerülő megoldások, a fénysorompó helyett

ún. teljes sorompók elhelyezésének szorgalmazásával .

Két éve zajlik az autósok üldözése

Először jöttek az értelmetlen és átgondolatlan körúti biciklisávok, amikről Karácsony Gergely sem a lakossággal, sem a civil szervezetekkel nem egyeztetett. Majd szinte egyszerre rendelte el a legfontosabb közlekedési csomópontok felújítását, az eszetlen kapkodás miatt, eközben gyakran egyszerre zárták le a fő- és elkerülő utakat. Az amúgy is zajló belvárosi metrófelújítás idején fogott bele a pesti alsó rakpart átépítésébe, majd másfél évi töketlenkedés után csak júniusban záratta le a Lánchidat a felújítás miatt. Nyáron jöttek a Blaha Lujza tér felújítási munkálatai forgalomterelésekkel, betontömbökkel, sávlezárásokkal. A körúti lámpaprogramot is oda-vissza állítgatták, miközben újabb „forgalomcsillapítási” ötleteket próbálgatnak Erzsébetvárosban.