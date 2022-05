Időutazó leplezte le a majomhimlőt

Egészen furcsa szerzetekkel van tele az internet: pár TikTok-felhasználó például azt állítja magáról, hogy a jövőből jött, így pontosrálátása van nem csak az elkövetkező eseményekre, de a jelenleg zajlókra is. Egy ilyen, magát időutazónak mondó egyén arról szeretné meggyőzni követőit: 3168-ból jött. Mindezt pedig a következő dátumokkal tudja bizonyítani:

2022. augusztus 30-án felfedeznek egy olyan állatot a Himaláján, amit a mondákban sárkánynak hívtak.

Szeptember 13-án Elon Musk piacra dob egy olyan chipet, ami gyógyítja a bénulást.

Október 31-én pedig egy hatalmas halloweeni mészárlás lesz Kaliforniában, melyben 93-an vesztik életüket.

Időutazónk azonban saját bevallása szerint nem csak a jövőre lát rá, de a most zajló történések hátterét is ismeri. Szerinte a több európai országban is feltűnő majomhimlő-vírus valójában egy biológiai fegyver, mellyel Afrikából származik, ahol már számos háborút megnyertek vele.