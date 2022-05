Fehér Fanni: Nagyon örültem, hogy bekerültem a döntőbe

Név: Fehér Fanni

Lakhely: Cegléd

Életkor: 21

Magasság: 163

Csillagjegy: Kos

Kedvenc étel: Carbonara spagetti

Kedvenc ital: fuzetea barack

Kedvenc zene: Wafia - Heartburn

Kedvenc parfüm: az édesebb illatokat preferálom

Fehér Fanninak hívnak, 21 éves vagyok. Budapesten születtem, de Cegléden élek. Informatika szakon végeztem, hobbim kis korom óta a rajzolás, festés. Érettségi után elvégeztem egy grafikai képzést, hogy legyen tapasztalatom a digitális alkotásban is. Kereskedelmi képzést tanulok, ami üzletvezetői képesítést ad és egy vendéglátó egységben dolgozom. Felszolgáló vagyok, meg pultos és tulajdonképpen mindent csinálok.

A versenyt egy közösségi oldalon vettem észre, és úgy gondoltam, most bevállalom. Korábban a Pest megye szépén indultam, de ott még nem voltam készen. Az édesanyám és a közeli barátaim tudtak a jelentkezésemről. Szeretnék a médiába bekerülni, ehhez jó belépő lehetne ez a verseny. A 163 centim miatt kifutóhoz nem vagyok elég magas, de szívesen lennék smink vagy ruhamodell.

Amikor kaptam egy e-mailt, hogy bekerültem a döntőbe, nagyon örültem, addig pedig nagyon izgultam. Először a tesómnak mondtam el, utána anyukámnak és a közeli barátaimnak, aztán megosztottam az instán és nagyon sok ismeretlen is gratulált. Volt egy olyan vendégpár, akik felismertek az étteremben, mondták, hogy fotósok, kérdezték, hogy mennék-e nekik modellt állni.

Elkezdtem edzőterembe járni, hogy a döntőig fittebb legyen a formám. Ha nem én lennék a királynő, ebből a versenyből akkor is tudnék építkezni. Most is ott vagyok egy ügynökségnél, ahol kapok smink és modell munkákat.

A hajam soha nem volt rövid, legfeljebb a végéből vágtak, hogy egészséges legyen. Elég, ha naponta egyszer megfésülöm, és egész napra szép marad. A hétköznapokon csak egy kis tusvonalat húzok, és a szempillámmal foglalkozom, de alkalmanként természetesen használok rúzst, alapozót és egy kis highlightot.

