Fontos funkciót húznak ki a Facebookból, sokan ki fognak most akadni

Teljesen természetes, ha egy közösségi oldal a fejlesztések során nem csak funkciókkal bővül, de esetenként el is veszít ezt-azt. Persze az ilyen döntések mindig sok felhasználónál verik ki a biztosítékot, mint ahogy garantáltan most is így lesz: a Facebooknál ugyanis hamarosan már nem lehet használni a bizalmi kapcsolatok lehetőséget.

Mi az a bizalmi kapcsolatok?

Eddig a felhasználóknak volt lehetősége, hogy az ismerősök közül pár embert kijelöljenek. Ha valamiért kizárjuk magunkat a fiókunkból, ezek a "bizalmi emberek" tudnak nekünk belépést biztosítani – de már nem sokáig. Arról, hogy miért döntött úgy a közösségi oldalt birtokló Meta, hogy ezt a biztonsági beállítást megszünteti, nem tudni.

(Nuus)