Horrorba fordult az első tánc, ömlött a vér a menyasszonyból

Egészen döbbenetes eseményről számolt be TikTok-oldalán egy ifjú feleség: a gondosan megtervezett esküvő ugyanis egyik pillanatról a másikra borult fel, amikor az első tánc alatt az ara anyósa észrevett valamit.

Az ausztrál Madalyn Wise videóját nem véletlenül látták eddig 13 millióan. Anyósa ugyanis tánc közben szúrta ki, hogy a fiatal nő hófehér ruhája véres. Mint kiderült, nem véletlenül: a lábán ugyanis egy termetes piócát találtak.

És ekkor még nem ért véget a borzalom: hamarosan újabb két pióca került elő a menyasszony lábáról, amik sejtéseik szerint jó három órája táplálkoztak már. Ekkor volt ugyanis egy fotózás egy olyan lápos területen, ahol jó magas volt a fű, így sejthető, hogy ott csatlakoztak a vérszívók az esküvőhöz.

Volt, akinek rögtön a Stranger Things című sorozat ugrott be, de olyan is akadt, azt nem értette, hogy nem lehet észrevenni órákon át a táplálkozó piócákat. Megint más elmesélte: neki is volt már pióca-kalandja (valószínűleg nem esküvőn), és ő is csak akkor vette észre, amikor az állat már jóllakot és leesett.

