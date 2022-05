Elárulta a titkot a világ legszexibb nagymamája, mitől marad feszes a nők melle

A világ legdögösebb nagymamájának kikiáltott Gina Stewart újabb tanácsokkal látta el 326 ezer követőjét. Az 51 éves Instagram-sztár ugyanis elárulta annak receptjét, mitől marad feszes hosszú távon a nők melle. Arra kéri ugyanis nőtársait, hogy

ne hordjanak melltartót.

A furcsa kérést Gina a saját tapasztalataival is alátámasztotta. – 16 éve nem viselek melltartót. Csak akkor, ha fotóznak, de akkor is biztos, hogy tíz percen belül letépem magamról, mert annyira zavar, hogy nem kapok levegőt - mesélte a DailyStarnak a modell. A nagymama másik profilján egy infografikát is megosztott, amin tudományos alapokon magyarázta el a jó tanácsot.

– Ha nem hordanak melltartót a nők, az sokkal jobb nekik, mert emelkedik a mell kollagéntermelése és rugalmassága - hangsúlyozta Gina. A modell zárásként személyesen szólította meg követőit. – Hölgyeim, ha azért hordtok melltartót, hogy megtartsátok a formáját, javuljon a testtartásotok, plusz ne ereszkedjen meg a melletek, akkor ideje csatlakoznotok a melltartó nélküli klubhoz - hangsúlyozta ki kérését Gina Stewart, aki hamarosan kétszeres nagymama lesz.