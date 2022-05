Családi tragédia: megölte két kisgyermekét az édesanya, majd önmagával is végzett

Öngyilkos lett egy oregoni nő, miután meggyilkolta 6 és 8 éves kisgyermekét. A Gresham tisztjei éppen ellenőrzésre, amikor felfedezték Ashley Palmer (31), Kayleana Palmer (6) és Xavier Palmer (8) holttestét. A nő volt házastársa, Jenavie Palmer (34) azt mondta a The Oregonian-nak, hogy a gyilkosság és az öngyilkosság idején felügyeleti vita kellős közepén voltak.

Órákkal azelőtt, hogy holtan találták őket, Ashley állítólag küldött Jenavie-nek egy linket egy YouTube-videóhoz, amelyen volt egy lejátszási lista „Anya-gyermekek gyilkossága-öngyilkossága 2022” címmel. Jenavie azt állította, hogy hívta a 911-et, de a rendőrök nem mentek be a lakásba, és utasították, hogy várjon reggelig. Jenavie a The Oregoniannak elmondta, hogy Ashley édesanyja is felhívta a rendőrséget, és kérte, nézzenek rá a lányára.

Mint kiderült, a család hívása előtt 90 perccel történt meg a tragédia. Az egyik szomszéd hallotta, hogy háromszor sült el egy fegyver.

A bírósági jegyzőkönyvek szerint Ashley azt mondta a bíróságoknak, hogy a gyerekek veszélyben lesznek, ha Jenavie részleges felügyeleti jogot kap. A Multnomah megyei bíró 2021 júliusában jóváhagyta az azonnali veszélyt jelentő végzést, de még abban a hónapban hatályon kívül helyezte, mivel megállapította, hogy a gyerekek nincsenek veszélyben. A bíró 2022. február 22-én elutasította az ezt követő kérelmet.