Bepiált a talált szeszből, majd rablás közben elaludt a milliókon

A férfi egy moszkvai luxuslakóház egyik apartmanját nézte ki magának, ahova futárnak öltözve jutott be vasárnap. A lakásban csak két kisgyerek, egy 7 és egy 12 éves srác tartózkodott, akiket a betörő azonnal megkötözött, majd késsel meg is fenyegette őket – írta meg a Lenta.

Ezután beszerző körútra indult az ingatlanban, ahonnan közel 400 ezer eurót és rubelt szedett össze, azaz nagyjából 150 millió forintnak megfelelő zsákmányt gyűjtött be. Viszont ezt nem találta elégségesnek, tovább kutakodott, hátha talál még valami izgalmasat. Ezután már indult volna a zsákmányolt javakkal,az utolsó pillanatban azonban ráakadt a család alkoholkészletére, amit jó ötletnek tartott rögtön megdézsmálni. A férfi ugyanolyan mohónak bizonyult a piálás, mint a rablás terén, ugyanis olyan hullarészegre vedelte magát, hogy a helyszínen elaludt. Miközben azonban a betörő piásan hortyogott, a két bátor kiskamasz nem vesztegette az idejét: kiszabadították magukat, kirohantak a lakásból, és gyorsan hívták is a szüleiket, akik viszont a zsarukat riadóztatták.

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, nem is késtek le semmiről, mivel a rabló még akkor is a legmélyebb álmát aludta, a hatóság embereinek kellett felébreszteni. A férfit őrizetbe vették, pokoli másnaposság mellett alighanem jó pár év börtön is vár rá.