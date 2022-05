90 felett sem akadály a bűnözés: Repülős Gizi lopott, Bróker Marcsit csalással vádolják

Mint arról a Bors is írt a közelmúltban, repülővel hozták haza Írországból egy kiterjedt, több országon is átívelő unokázós bűnbanda fejét, a mindenki által Keresztanyaként emlegetett Cs. Ildikót. Az asszony szerelmével, K. Györggyel igazgatta a szervezetet, most pedig majd együtt állhatnak vélhetően a vádlottak padján is. Azonban nem ő az egyetlen, aki keresztanyaságra és bűnözésre adja a fejét, ahelyett, hogy élvezné a megérdemelt, nyugodt éveket.

90 évesen is lopott Repülős Gizi

Az ország talán leghíresebb, szinte már kultikus tolvajának számított Bodnár Gizella, avagy ahogy mindenki ismerte: Repülős Gizi. A három nyelven is folyékonyan beszélő irodalom- és történelem tanárnő az állítása szerint egy agyhártyagyulladás után lett kleptomániás, aminek a vége az lett, hogy voltaképpen az egész országot végigfosztogatta. Elhíresült nevét is azért kapta, mert állítólag belföldi repülőjáratokkal ment lopni vidékre, estére pedig már itthon is volt. Gizi összesen 40 évet kapott, ebből 17 évet le is ült. Utoljára 2017-ben, 90 évesen, két évvel a halála előtt tört be egy tatabányai házba.

Repülős Gizi még 90 évesen is lopni járt - Fotó: MTI

Kevés volt a nyugdíj, hát dílerkedett a mami

Lányával együtt terjesztette a drogot egy miskolci nyugdíjas. Az asszony idős korában kezdte a terítést, azonban a számítógépekhez nem értett, ebbe segített be 26 éves lánya. Az asszony biznisze fellendülőben volt, mikor elkapták, a drogelosztóként működő lakásába naponta többször is kopogtak a kuncsaftok. Mikor végül lebuktak a családi üzleteléssel, indoklásként csupán annyit mondott: kevés volt a nyugdíja, így valamivel ki kellett egészítenie.

17 milliót kaszált a idős csaló néni

Befektetési ajánlatokkal házalt többeknél is az a 69 éves egri csaló asszony, aki rövid idő alatt több millió forintot szedett ki áldozataiból. Persze a rejtélyes befektető sosem létezett, az asszony a pénzt magára költötte. A nő első körben hét milliót szedett be a hiszékeny emberektől, azonban ezután sem tudott leállni, és további 10 millió forintot csalt ki hazugságaival. Mire lebukott, kiderült, hogy a városban többeket is megtévesztett, amivel korábban már kétszer állt bíróság elé csalás vádjával, de akkor próbaidővel megúszta.

Képtelen volt leállni a sorozattolvaj nagyi

Több fővárosi áruházat is megkárosított egy 64 éves asszony. G. Gézáné ugyanis sorba járta az üzleteket, és a legtöbbször a bevásárlókocsi helyett bizony a táskájába pakolta a holmikat. A tolvaj nénit végül egy kamera buktatta le, mikor elkapták, kiderült, hogy korántsem lehetett pályakezdőnek nevezni a tolvajlás terén: a korábbi évben már többször is követett el hasonlókat. Utolsó húzásakor viszont már a zsaruk vitték el.

Bróker Marcsi 68 évesen ül a vádlottak padján

Paradicsomba menekült Bróker Marcsi

Jelenleg is folyik a pere a most 68 éves Bróker Marcsiként elhíresült D. Sándornénak. Mint ismeretes, Marcsi 1999-től egészen 2015-ig ígért kecsegtető befektetéseket a karcagiaknak, de cégének még engedélye sem volt, a beszedett milliókat pedig leginkább magára és családjára költötte. Mikor szorult a hurok, Marcsi meglépett, végül 2016-ban a közép-amerikai Belize-ből hazatérve kapták el. Az asszonyt idén januárban ítélték el tíz évre, ez ellen azonban ő is és ügyvédje is fellebbeztek, tehát az ítélet nem jogerős.