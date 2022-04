Világsztárok gyermekeit tanítja a magyar sakknagymester

A sakk játékot, annak szeretetét és fortélyait mondhatni, hogy már az anyatejjel szívta magába Tamás, akinek az édesapja is sakkozó volt, a tehetsége hamar megmutatkozott, hiszen 10 évesen már ifjúsági világbajnokságot nyert. Szépen teljesített a korosztályos versenyeken, majd 2013-ban megkapta a nemzetközi nagymesteri címet. Azonban azt, hogy egyszer szeretet sportágának tanítása lesz a fő profilja ő sem gondolta volna.

Mészáros Gyula az edzőm hívott ki Londonba, mert neki már túl sok tanítványa volt és mondta, hogy próbálkozzam meg magam is ezzel. A kezdet nehéz volt, eleinte minden tanítványt elvállaltam, ám most már elértem arra a szintre, hogy magam válogathatok a diákok között, persze ezért sokat kellett tennem – idézi fel a kezdeteket a sakkozó. Tamás többek között a londoni Wetherby Schoolban képzi a diákokat, itt pallérozódott Harry és Vilmos herceg is, illetve Kate és Vilmos fia, György herceg is hamarosan ennek az intézménynek lesz a tanulója. Felsorolni is nehéz, hogy mely sztárok, hírességek gyermekeit és unokáit késztették fel ebben az iskolában az életre, ahol mindennaposnak mondható, hogy a folyosókon az uralkodó osztály tagja vagy egy celeb jöjjön szembe.

Aaron Abramovics és édesapja Roman Abramovics Fotó: DPPI via AFP

A leghíresebb ember, akinek a gyermekét taníthattam az orosz milliárdos, és a Chelsea futballcsapat korábbi tulajdonosának, Roman Abramovicsnak az egyik fia, Aaron volt. Az ember eleinte meglepődik, furán kezeli az ilyen helyeztet, de én itt tanár vagyok, nem pedig rajongó és ennek megfelelően kell viselkednem. Egyszer tanítás közben a termem ajtaja előtt a volt Beatles tag, Paul McCartney suhant el, de ilyenkor nem futhat oda az ember, hogy közös képet, vagy aláírást kérjen - magyarázta Fodor Tamás. A nagymester elárulta, hogy a sakk azért népszerű az ilyen elit iskolákban, mert innen szinte mindenki kitűnő bizonyítvánnyal kerül ki és a továbbtanulásnál jól mutatnak azok a plusz pontok, amik ezzel a sporttal megszerezhetőek, ha elég szorgalmas és tehetséges egy adott gyermek

Több tanítványomból lett már angol bajnok, illetve képviselhette a hazáját nemzetközi versenyeken, ami nagyon értékelnek a felvételi bizottságok – mondta sakkoktató.