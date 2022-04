Valóságos csoda: 18 hónap után ébredt fel a kómából a tinédzser lány

Angel Lynnt még 2020 szeptemberében a loughborough-i otthona közeléből rabolta el az akkor 21 éves szerelme és annak barátja. Az akkor 19 éves lányt egy furgonba tuszkolta és elindultak az autópálya felé, ahol Angel kiesett az autóból ami közel 100 km/h-val hajtott. A lány azóta kómában feküdt, valamint agyi sérülései is olyan súlyosak voltak, hogy

az orvosok attól tartottak, hogy nem éli túl.

A 18 hónapja kómában fekvő lány nemrég megmozdította a karját és átölelte az édesanyját, aki mindennap legalább egyszer ugyanezt tette ágyhoz ragadt lányával. A 47 éves anyuka kimerülten mesélte az örömét a The Mirrornak.

A lány barátját hét és fél év letöltendő börtönre ítélték, de a szülők fellebbeztek és 12 éve börtönt kérnek a lányukat elrablójának, a férfi barátját is elítélték, aki 21 hónapot kapott bűnrészesség miatt.

A lány napról napra jobban van és már szavakkal is próbál kommunikálni, valamint integet és igyekszik a kezét is használni. Az orvosok azt mondták, hogy hosszú felépülés vár rá, újra kell tanulnia beszélni és járni is.