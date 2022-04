Újabb szakértők vizsgálják meg a saját gyermekét megölő B. Katalin elmeállapotát

Háromtagú szakértői bizottság kezébe került a saját gyermekét megölő egykori pornószínésznő sorsa. B. Katalin azután hurcolta magával Olaszországba a kétéves Alexet, hogy a magyar bíróság ideiglenesen az apánál helyezte el a kisfiút. A nő végül több késszúrással végzett a védtelen kisgyerekkel, fotót küldött róla az apának, majd az élettelen testet egy élelmiszerüzlet pénztári futószalagjára fektette.

B. Katalin már évekkel ezelőtt is úgy mutatkozott be az akkor új lakóhelyén, hogy „Én vagyok a bolond Kati”. Később viharos kapcsolatba került Juhász Norberttel, és szerelmük már azelőtt menthetetlenné vált, hogy világra hozta a közös gyermeküket. A helyzet egyre rosszabbá vált, a szülők pedig kölcsönösen bizonyítani akarták a másik gyereknevelésre való alkalmatlanságát. Tanúk szerint a nő egy ízben azzal fenyegetőzött, hogy a kis Alexet lelocsolja benzinnel és felgyújtja.

Háromtagú szakértői bizottság kezébe került a saját gyermekét megölő B. Katalin sorsa Fotó: Bors

A gyilkosság után az olasz rendőrség hamar elkapta. A múlt héten tárta a bíróság elé egy megbízott pszichiáter a szakértői véleményét, mely szerint Katalin nem beszámítható, vagyis nem büntethető. Bors már a hír hallatán is azt pedzegette, hogy ilyen kényes ügyben nem lehetett ilyen felületes szakértői véleményezést készíteni. Most azonban az olasz ügyészség is az értékelést felületesnek minősítette, és ehhez a véleményhez csatlakozott a kisfiát gyászoló apa jogi képviselője is. A bíró végül nekik adott igazat.

Massimiliano Scaringella, a gyászoló férfi ügyvédje a Borsnak elmondta: elégedett a bíróság döntésével.

– Egy ilyen kényes ügyben a vádlottat mindenképpen alaposan ki kell vizsgálni. A dráma mélysége indokolja a körültekintést – magyarázta a jogász.

Mindezek értelmében még kérdéses B. Katalin sorsa. Ha kiderül, hogy orvosa tévedett, hosszas börtönbüntetés vár rá.