Tragikus hirtelenséggel hunyt el az ismert rapper

Április 13-án, tragikus hirtelenséggel vesztette életét Archie Eversole amerikai rapper. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Eversole 17 évesen vette fel első lemezét, a Ride With Me Dirty South Style címen, ami rögtön aranylemez lett. Ezen szerepelt a We Ready című szám, amely a szurkolók körében és a stadionokban lett népszerű felvezető, hangulatba hozó zene.

A rapper Németországban született, mert apja az amerikai haditengerészetnél, anyja pedig a hadseregnél dolgozott, és mindketten Európában állomásoztak. Rajongói közül sokan foci, illetve amerikai futball-szurkolók. Nem véletlenül, hiszen az ő nevéhez fűződik az Atlanta United focicsapatának himnusza, amely a United We Conquer címet viseli.

Nyugodjék békében!