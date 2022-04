Tökéletes lábujjait fotózgatja a fiatal modell: Milliókat keres vele

Devin McCloud karrierje táncosként kezdődött, így mindig is ügyelt a kinézetére. Különösen igaz ez a lábaira, amelyeket nagy becsben tart. A fiatal nő jelenleg lábmodellként dolgozik, ami azt jelenti, hogy lefotózza a lábujjait, amiért a rajongók fizetnek neki. Nem is keveset.

Devin a TikTok-oldalán osztja meg tanácsait 45 ezer követőjével, amivel a nők elhagyhatják munkahelyüket és beléphetnek a lábmodellek világába. De mik ezek a tippek?

Hozz létre egy Instagram-oldalt csak a lábaidnak!

Viselj szép bokaláncokat.

Legyenek fehérek a lábujjaid, mert azt szeretik a legjobban.

A nő arra is felhívta a figyelmet, hogy külön ezzel foglalkozó weboldalak is léteznek. Ilyen például a Feet Finder, amivel pénzt is lehet keresni. Devin azt is leszögezte, miért éri meg lábmodellnek lenni:

Saját magad ura leszel.

Mindig szép lesz a lábad.

Sok új emberrel találkozol.

Minden a te időd szerint történik.

Nos, a kommentelőket úgy tűnik, magával ragadta az "álláshirdetés", mert a videók alatt többen azt írták: megtalálták álmaik munkáját. Ám vannak, akik nem tudnak elszegődni lábmodellnek, mert például hiányzik a kislábujjuk körme. Vagy épp kétballábasnak tartják magukat.

