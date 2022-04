A Bors megtalálta a taxisgyilkost

Andrea és Diána 14 évesek voltak, amikor kitervelték, hogy megölik és kirabolják a kollégái körében csak Szúnyog néven ismert 29 éves taxist, B. Jánost.

A tinik a Ferihegyi Repülőtér közelében lévő kiserdőbe csalták áldozatukat, ahol egy vízzel teli fantás flakonnal leütötték, majd elmondásuk szerint egy órán át taposták az ájult testet „holdjáró”, telitalpú cipőkkel a lábukon.

A férfi belehalt a sérülésekbe, a lányok pedig elvitték az autóját. Alig tíz perccel a borzalmas tettük után le is buktak, mivel egy járőrnek feltűnt az úton bizonytalanul, cikázva haladó autó. Andrea és Diána azonnal beismerték tettüket, melyért az előbbi 8 és fél, míg utóbbi 9 évet kapott, tekintettel a korukra. B. Andrea végül 2003-ban kedvezménnyel szabadult, de nem tért jó útra.

Egy órán át rugdosták a taxist, miután leütötték egy fantás flakonnal (képünk illusztráció)Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Pár hónappal a szabadulása után Győr belvárosában indította el korábbi cellatársával közös vállalkozását, vagyis nyitott egy bordélyházat, ahol fiatalkorúakat is futtattak. Az üzlet másfél éven át virágzott, amikor is a zsaruk lecsaptak a kéjbarlangra, ahol Andrea maga is tevékenyen kivette a részét a „munkából”. Az akkor még mindig csak 20 éves lány újból börtönbe került, ahonnan végül 2009-ben szabadult.

