Szörnyű: Már arcfelismerő szoftverrel azonosítják a halottakat Ukrajnában

A különleges és sokak által vitatott szoftvert a Clearview álmodta meg, nemrégiben hatalmas botrány robbant ki körülötte, mikor kiderült, hogy közösségi oldalak fotóin tesztelik az eljárást. Ennek ellenére már az amerikai bűnüldöző szervek és 3200 kormányzati ügynökség is megvásárolta, most pedig a cég vezetője, Hoan Ton-That az ukrán kormány rendelkezésére bocsátotta, akik el is fogadták azt:

- Láttuk a képeket a hadifoglyokról és a menekülő emberekről, ekkor jöttük rá, hogy ez a technológia hasznos lehet azonosításhoz és ellenőrzéshez is - mondta a cég alapítója a BBC-nek. Azóta már több ezer emberen - élőn és holttesten is - alkalmazták a technikát, mint mondták, ez nem újdonság, mi több, nem is az egyetlen ilyen típusú szoftver, amit használnak Ukrajnában. Bár ez és a többi, hasonló program is elsősorban a közösségi oldalakon keresgél, az sem akadály, ha a keresett személynek nincs ilyenje:

- Lehet, hogy nekik konkrétan nincs közösségi profiljuk, de a feleségeiknek, barátnőiknek, barátaiknak lehet, hogy van, esetleg egy kisvárosban élnek, nagy katonai bázissal - mondta a lapnak Aric Toler kutató, aki egy hasonló programot fejlesztett. Hozzátette, a program akkor is működik, ha a keresett személy csupán egy másik ember fotójának hátterében ácsorog.

A kritikusok azonban felfedték a program árnyoldalait is: azt ugyanis nem csak holtak, hanem élők esetében is használják, leginkább arra, hogy gyorsabban kiszűrjék az ellenséget, illetve bizonyosságot nyerjenek a személyazonosságukról. Az elemzők szerint azonban ez nem 100 százalékos:

- Fontos, hogy az ukrán erők felismerjék, hogy ez nem 100 százalékig pontos módszer arra, hogy megtudd, ki a barát és ki az ellenség. Nem lehet élet és halál kérdését eldöntő technológia, ahol az ember vagy megbukik, vagy átmegy, esetleg börtönbe kerülhet, vagy ne adj Isten, meg is halhat - mondta Conor Healy, az IPVM arcfelismerési szakértője. Albert Fox Cahn, a Surveillance Technology Oversight Project felügyeleti csoport tagja szerint a szoftver egyenesen katasztrófát vagy jogi zavart okozhat:

- Ha a program hibázik békeidőben, akkor ártatlanul börtönbe kerülhet valaki. Ha háborús övezetben teszi ugyan ezt, akkor ártatlan embereket lőhetnek le - szögezte le, hozzátette, hogy a közösségi oldalak jogi szabályozásáról még csak nem is ejtett szót. Az eredeti balhé is ebből származott, a cég ugyanis ezekről az oldalakról töltötte le a képeket, hogy létrehozza hatalmas adatbázisát.

- Valahogy úgy működik, mint a Google. De ahelyett, hogy szavakat vagy szöveget írnánk be, a felhasználó egy arcot tölt fel - magyarázza Ton-That akkor.