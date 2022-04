Rémálom: tolatás közben ütötte el munkatársa kisfiát a soltvadkerti férfi

Egy vidám tanyasi kirándulás fordult rémálomba Soltvadkerten 2020 júniusában. Egy helyi férfi ugyanis a tanyája melletti szántóföldről indult el az áruszállító kisteherautójával, ahova magával vitte a nála dolgozó család 12 és 7 éves gyerekeit, akik a raktérben utaztak. Már el is indultak, azonban a férfi egy közeli dűlőúton megállt, hogy elszórja az elszáradt paradicsomtöveket, mire a két kisgyerek is kiszállt az autó rakteréből.

Bár a sofőr rögtön rájuk szólt, hogy üljenek vissza, sajnos azt már nem látta, hogy ez csak a nagyobbiknak sikerült: a kisebbik ugyanis addigra még nem szállt be a kocsiba, csak félig ült be. A férfi azonban tolatni kezdett, és mivel nem látta be a háta mögötti területet, ezért fellökte a felkapaszkodó kicsit, aki a hasra esett, egyenesen a kocsi alá, a férfi pedig rá is tolatott, és átgurult a kisfiún.

Ezzel a járművel ütötte el a sofőr a gyermeket Fotó: Ügyészség

A nagyobb srác látta a drámai pillanatokat, így azonnal öccse után kapott, ami miatt viszont ő is lecsúszott a kocsiról. Az égi szerencse őt megmentette: pólója ugyanis beleakadt az autó egyik alkatrészébe, ezért nem esett a teherkocsi alá.

Bár a kisfiút azonnal kórházba vitték, és életét megmentették, életveszélyesen megsérült: koponyaalpi törést és agykárosodást szenvedett, ezért a mai napig önálló életre képtelen, és örök élete gondozásra szorul majd.

Az ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni – írta az Ügyészség.