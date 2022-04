Sokkot kaptak a munkások: egy elhunyt 7 éves fiúra bukkantak az építkezésen

Egy fiatal fiú meghalt, miután belecsúszott egy műanyag csőbe egy építkezés kellős közepén. Másnap az építkezők találták meg a kis Conley Thompson holttestét, amikor megérkeztek a munkaterületre.

A bajt az okozta, hogy nem voltak biztonsági őrök, sem pedig biztonsági kerítés. A kisfiú szomszédai elmondták a rendőröknek az eltűnés éjszakáján, hogy Conley gyakran játszott az építkezésen, annak ellenére, hogy figyelmeztették, hogy nem szabad.

A boncolás eredményei arra utalnak, hogy Conley valamilyen módon az otthonához közeli építkezésen lévő függőleges csőbe beleesett, és nem tudott kijutni onnan.

- Conley súlya miatt teljesen beleszorult a csőbe, és a ruhája korlátozta a légzését – áll a jegyzőkönyvben.

A nagymamája, Deborah Fraser azt mondta, hogy a kisgyermek halála lesújtotta az egész családot.

- Megcsúszott és egyenesen lezuhant. Utálok belegondolni, hogy min mehetett keresztül. Tudjuk, hogy átjutott egy kis lyukon az építkezés tetején, és mivel vizes volt, elesett és belecsúszott egy függőleges csőbe – árulta el a gyászoló nagymama.

- Kedves kisfiú volt, pökhendi, mindenbe belekeveredett, de a mosolya ragadós volt – tette hozzá szomorúan.

A Howard Civil Engineering Ltd főnöke megjelentek a napokban megtartott tárgyaláson. A munkavédelmi hatóság mulasztásával vádolták meg őket a baleset miatt - számolt be a tragédiáról a The Sun.