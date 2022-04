Példaértékű: mentőautót adományozott a Betegápoló Irgalmasrend a lengyeleknek

Az ukrajnai menekültek hatékonyabb ellátása miatt mentőautót adományozott a Betegápoló Irgalmasrend a Lengyel Irgalmasrendi Provinciának.

Mint ismert, a Máltai Szeretetszolgálat az elsők között állt az ukrajnai menekültek megsegítésének élére és ők vállalták a szálláshelyek koordinációját, dolgoznak a határon és a budapesti menekülteket fogadó központban is.

Kozma Imre OH, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi delegátusa, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) alapító elnöke egy korábbi interjúban azt nyilatkozta: „Kiszolgáltatott helyzetben vannak, s ebben a pillanatban a legfontosabb az, hogy megtapasztalják: »van emberük«. Mi nemcsak segítünk rajtunk, hanem bizonyos értelemben beengedjük őket az életünkbe is, befogadjuk őket a szívünkbe is, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb erő a számukra, és a legnagyobb vigasztalás.”