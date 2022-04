Orbán Viktor: Mindent megteszünk, hogy védjük a családokat!

Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután jelentette be, hogy marad az árstop májusban és júniusban is. Ugyanazok az élelmiszerek maradnak a kedvezményes kosárban, amelyeket már február elseje óta maximum az október közepi áron adhatnak a boltok, és a normál üzemanyagoknál is marad a 480 forintos literenkénti árplafon.

"Egész Európában nőnek az árak, ennek elsődleges oka a háború, és amíg a háború nem ér véget, addig az árak nőni fognak. Ezt azonban nem nézhetjük tétlenül. Magyarországon a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családokat megvédje az áremelkedések következményeitől. Ezért alkalmazunk az üzemanyag esetében is és néhány alapvető élelmiszer esetében is árkorlátozást, illetve ársapkát. Ezeknek a határideje hamarosan lejár, ezért úgy döntöttünk, hogy július elsejéig mindkét esetben meghosszabbítjuk az árkorlátozó intézkedéseinket, tehát mind az üzemanyag ára, mind a kiválasztott élelmiszeripari termékek ára július elsejéig változatlan marad. Mindent megteszünk, hogy védjük a családokat!" - írta legújabb bejegyzésében Orbán Viktor.