Óráink vannak hátra: riasztást adtak ki a brutális vihar miatt

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat - írta a Katasztrófavédelem.

Szórványosan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Estére többnyire összeesnek a gomolyfelhők, de néhol maradhatnak felhősebb körzetek, a csapadékhajlam is csökken. A délnyugati szél északnyugatira fordul és nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarokat átmenetileg viharos erejű széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Késő estére 7 és 13 fok közé hűl le a levegő.