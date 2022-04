Kihullott haja mellett ébredt a 22 éves lány: kiderült, súlyos betegségben szenved

A 22 éves Julia Fisher egyik napról a másikra több kopasz foltot vett észre hosszú szőke tincsei között. A fiatal lánynak a nők legrosszabb rémálma vált valóra: csomókban hullani kezdett a haja. Először azt hitte, a hajhullást a sok hajfestés okozta, ám különböző orvosi vizsgálatok után egyértelműen kiderült a valódi ok. Julia Alopecia Areata nevű autoimmun betegségben szenved, ami a foltos hajhullást eredményezi.

-Eleinte sokat sírtam. Nem éreztem magam nőiesnek, csúnyának éreztem magam.

- mondta Julia a Bildnek, aki karácsony óta elvesztette hajának 70 százalékát, ezért úgy döntött, kopaszra nyíratja magát.

Az Alopecia Areata esetében az immunsejtek a saját haj ellen fordulnak. Ennek eredményeként ezek csomókban kihullanak, és kör alakú kopasz területeket hagynak maguk után az érintett területeken. Mindez fájdalommentes, a betegség általában örökletes vagy stressz váltja ki, és nemtől- kortól függetlenül mindenkit érinthet. A betegségre egyelőre nincs gyógymód, az érintettek többsége - főként a nők - azonban szégyellik kopaszságukat.

Will Smith felesége, Jada Pinkett Smith is kopaszsága miatt vált vicc tárgyává a botrányba fulladt Oscar-díjkiosztó gálán. Mint ismert, a komikus Chris Rock egy (félresikerült) poénnal Jada tarságára utalt, ám a színésznő szintén nem önszántából vált meg dús hajfürtjeitől. Jada évek óta szenved autoimmun betegségéből adódóan a kóros hajhullástól, ezért döntött ő is a kopaszság mellett. A botrány és a hajzuhatag ellenére azonban Jada tündököl, és továbbra is büszkén vállalja önmagát.

Julia Fisher is egyre jobban kezd megbarátkozni új helyzetével, amiben családja és barátja is maximálisan támogatják. A betegség ráadásul sokkal közelebb hozta a szerelmeseket.

- Az ,hogy mellettem maradt, bizonyítja, hogy tényleg komolyan áll hozzám

– mondja Julia.