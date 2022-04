Kelemen Viktória: az nem én lennék, ha sminkelném magam

Név: Kelemen Viktória Dominika

Lakhely: Budapest

Életkor: 20

Magasság: 171 cm

Csillagjegy: Rák

Kedvenc étel: zabkása

Kedvenc ital: zero sprite

Kedvenc zene: Madonna – Hung up

Kedvenc parfüm: Giorgio Armani

20 éves vagyok és Budapesten élek. Tavaly közgazdasági iskolában érettségiztem, ezután fodrász iskolába jelentkeztem és jelenleg már fodrászként dolgozom. Gyerekként, amikor megnéztem a neten egy hajbefonást, azt azonnal meg tudtam csinálni. Már vannak visszajáró vendégeim. Elvégeztem egy műszempillaépítő tanfolyamot is, így már két szakmám van.

Tavaly is jelentkeztem a Tündérszépekre, és egy kicsit megviselt, hogy nem jutottam be a döntőbe, de aztán túltettem magam rajta. Sokáig gondolkodtam, hogy induljak-e újra, és végül mellette döntöttem, mert egy próbát megér. A tavalyi verseny után jelentkeztem egy modellügynökségnél, és azóta alkalmanként fotómodellként foglalkoztatnak. A mostani verseny is nyithat új kapukat, például hajmodellként. Szinte mindig nagyon hosszú hajam volt. Tizenkét éves voltam, amikor egy fodrász azt mondta, hogy levág öt centit a hajamból, majd levágta vállig. Akkor nagyon sírtam.

Alapvetően szeretek csinosan öltözködni: a farmerhez és a sportcipőhöz elegáns felsőt veszek fel, de ha fontosabb eseményre megyek, akkor egy szép ruhát választok. Nem szeretek olyan dolgot megvenni, amit aztán soha nem hordanék.

A külsőmmel kezdek megbarátkozni. Nagyon sokan úgy szeretnének kinézni, amit a médiában látnak, de rájöttem, hogy ez tévút. Szép a szemem, a hajam, az arcom és szép bőröm van. Szinte semmilyen sminket nem használok, mert fölöslegesnek tartom. Ha sminkelném magam, az nem én lennék. Korábban volt természetes hatású műszempillám, de allergiás lettem a ragasztó gőzére, ezért abbahagytam és amikor dolgozom vele, maszkot veszek fel.

Sokat sportoltam az életemben. Hatéves koromban kezdtem a kosárlabdát és hét és fél évig csináltam egyesületben. Aztán két év kihagyás után lementem egy konditerembe, és oda azóta is járok. Én nem csak alsótesti gyakorlatokat végzek, ahogy a legtöbb nő, hanem a felsőt is. Most heti négyszer megyek és figyelek az étkezésemre is, mivel sok mindenre, szinte mindenre érzékeny vagyok. Csak fél éve derült ki, hogy ettől fáj gyakran a hasam.

Az, hogy az utcán felfigyelnek rám a férfiak, azt a páromtól hallom, én nem foglalkozom vele.

