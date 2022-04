Győzike barátjának tragédiája: Hobbiautóként használta a Porschét a fiatal vállalkozó

Gyermekkora óta a család fém-, érc-nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozásában dolgozott a szombati autóbalesetben meghalt fiatal. Tamást a népszerű showman, Győzike is gyászolja, az egyik barátjának volt a gyermeke. A Blikk úgy tudja, a Mátraverebélyről származó fiú már húszas évei elején sikert sikerre halmozott, amivel aztán drága ruhák, luxusautók is jártak. Porsche autóját – ami később a halálba vitte – egyfajta hobbikocsiként használta.

Tisztességes fiú volt. Már gyermekkorától kezdve dolgozott az édesapjával együtt a család nagymenő vállalkozásában. Nem volt elkényeztetve, tele volt tervekkel, ambíciókkal. Sohasem vágott fel a sikereivel, de mint minden fiatal, szeretett szórakozni. Azt is felelősségteljesen. Bokszolt, a sport területén is olyan elkötelezett volt, mint a munkájában. Ő tudott élni. Igazán élni. Még nem fogtam fel, hogy többé nem fog felhívni, nem ülünk be egy italra, nem beszélgetünk át estéket. Nagyon szerény gyerek volt, akinek mindenkihez volt egy-két kedves szava – mondta a lapnak a fiatal egyik ismerőse.