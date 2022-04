Harvardi professzor: földönkívüli tárgy pihen a Csendes-óceán mélyén

Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizikusa szerint elképzelhető, hogy a 2014-ben a Csendes-óceánba zuhant csillagközi objektum, a Cneos-2014-01-08 földönkívüli technológiát rejt, ezért mielőbb meg kellene vizsgálni.

„Az az álmom, hogy megnyomjak néhány gombot egy működőképes berendezésen, amelyet a földönkívüliek készítettek” – magyarázta Avi Loeb a Mirrornak.

Az objektum 2014-ben, Pápua Új-Guinea fölött lépett be a légkörbe, majd pedig az óceánba esett. Ennél jóval érdekesebb viszont, hogy az űrszikla a Naprendszeren kívüli ismeretlen régióból, a csillagközi térből érkezett.

Az objektum érkezését az amerikai kormány, illetve az amerikai űrparancsnokság (USSC) is detektálta, ám az arról szóló adatok mindeddig titkosítottak voltak. A szervezet csak az utóbbi napokban ismerte el először, hogy az incidens valóban megtörtént.

Loeb, aki a ‘Oumuamua-ügy lelkes kutatója is volt, fontosnak tartaná megvizsgálni a meteorit összetételét, illetve azt is, hogy mesterséges vagy természetes dologról van-e szó. Az asztrofizikus egy expedíción is gondolkodik, ami a közeljövőben indulhatna, azt azonban még nem tudni, hogy pontosan hova. Egyes elméletek szerint a szikla darabjai egy 10 kilométeres területen belül szóródhattak szét.