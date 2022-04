Czékmány Vivien Ágnes: két szekrénnyi a ruhatáram

Név: Czékmány Vivien Ágnes

Lakhely: Budapest

Életkor: 21

Magasság: 165 cm

Csillagjegy: Oroszlán

Kedvenc étel: rántott hús

Kevenc ital: Zöld tea, kávé

Kedvenc zene: Rita Ora – For you

Kedvenc parfüm: Carolina Herrera Good Girl

Czékmány Vivien Ágnes vagyok, 21 éves. Gyerekkorom óta szeretem a biológiát, és most a Semmelweis Egyetemre járok, népegészségügyi szakra. Ha elvégeztem, népegészségügyi ellenőr leszek.

Instagramon láttam ezt a versenykiírást, én pedig gyerekkorom óta szeretném megmutatni a szépségemet. Ez az első versenyem, mivel eddig fogszabályzót hordtam és ezt most végre levették. Ki szeretném magam próbálni modellként. Elégedett vagyok a külsőmmel, főleg az arcommal, mert a legtöbb embernek ovális arca van, de az enyém kerek és ez különlegessé tesz.

Sminkeléskor legalább egy fél órát el szoktam tölteni a tükör előtt és olyankor gyakran megnézem magam távolabbról is. Használok alapozót, szemöldök ceruzát, szempilla spirált és rúzst. Nem mindig sminkelem magam, jól vagyok anélkül is. Viszont, ha szórakozni megyek, akkor erős sminket használok, a szemhéjamra is teszek feketét, barnát, sötét színeket.

Ruhából a sportosat nem igazán kedvelem, inkább az elegáns, letisztult formákat, szoknyát, magassarkú cipőt, de ez nem a hétköznapi viseletem. Nagyon sok táskám van, és két szekrénnyi ruhám. Közte több olyan, ami már nem annyira tetszik, de lehet, hogy egyszer szükségem lesz rá. Ruhát még soha nem adtam el, és mivel kicsi a méretem, a barátnők között ezek másra nem mennek fel. Szórakozni általában magassarkú cipőben megyek.

A versenyen indulásomról a barátom és a mamám tud. Ő azt javasolta, hogy a fotózásra csináljak egy jó sminket. Jártam sminkes tanfolyamra, de ott nem tanultam sok mindent. Inkább szeretnék ebből egy OKJ-s tanfolyamra járni. Otthon szoktam magamon gyakorolni.

Ötéves koromban elmondtam édesanyámnak, hogy szeretnék táncolni, és először két évig csináltam, majd tizenkét évesen folytattam a hip-hoppal. Szerettem színpadon lenni. Nagyon vékony vagyok, ezért most konditerembe járok, hogy erősebb testalkatom legyen.

Édesanyám ikertestvére New Yorkban él, nála már párszor kint voltam és nagyon élveztem a sok embert, a pörgős éjszakai életet. Jó lenne ott élni.

