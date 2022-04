Botrányos felújítás: Vödrök fogják fel a vizet a Blahán, hogy ne álljanak tócsák az aluljáróban

Tavaly nyár óta megy a cirkusz a Blahán, akkor adták át a munkaterületet a közbeszerzési eljárás nyertesének, akik több ütemben láttak neki a tér teljes megújításának

Aluljárószigetelés? Azt meg minek?

A több ütemben elvégzendő munka július 12-én kezdődött meg. Először az aluljáró födémszerkezetét szigetelték felülről. Sajnos nem túl jól sikerült, hiszen már novemberben is vödrökben gyűjtötték az esővizet az aluljáróban. Néhány napja a Metropol olvasója küldött be a lapnak egy képet: az aluljáró még mindig ázik. És valóban: felülről csöpög a víz a járókelők nyakába, újra előkerültek a vödrök, mint azt az újság felvétele is bizonyítja.

Vödör fogadja az aluljáróba érkezőket. Nem épp a legprofibb megoldás...

Karácsony Gergely: tessék gyalogolni!

Emlékeznek, a felújítás kezdetén az átgondolatlan lezárások miatt egymást érték a fővárosban a gigadugók, amire Karácsony Gergely főpolgármester csak annyit tudott mondani: az autósok „szálljanak ki, és gyalogoljanak”. Arról nem beszélve, hogy a felújítás 400 millió forinttal kerül többe, mint az eredetileg tervezett, ám ezért jóval kevesebb tartalom épül meg.

A főváros vezetése a legfontosabb „látványprojektjeivel” sem halad. A tér és környezete felújítása hónapokig húzódott, a munka alig haladt, az aluljáró pedig lényegében rohad. Már tavaly szeptemberben arról számoltunk be, hogy óriási a káosz és a zűrzavar: akkorra már feltúrták a teret, kosz és törmelék lepett be mindent, szétdobált építőanyag és összevissza parkoló munkagépek, lapátnyelekre támaszkodó munkások látványa fogadta az arra járókat.

Tartósan „alkalmatlan” időjárás...

Különösen a téllel gyűlt meg a bajuk az építőknek, néha még a munkagépek is eltűntek a térről, csak a szemetet fújta a szél, az emberek meg fagyoskodtak a szétvert buszmegállóban. A BKK szerint ugyanis csak „tartósan alkalmas időjárás esetén” lehet dolgozni. Ugyanez viszont a Lánchídnál nem volt akadály… A Budapesti Közlekedési Központ szerint a munka „ütemezetten halad”, a látszat azonban nem ezt mutatta. Még télen megkérdeztük a BKK-t miért nincsenek munkások a Blahán, amire azt válaszolták a lapunknak: „A Blaha Lujza tér felújítása a tervezési és kivitelezési szerződés szerinti ütemben halad. A téli időjárási körülmények miatt a szabadban végzett munkák – a szakági szabványoknak megfelelően – csökkentett kapacitással folynak.”

56 éve adták át

Az aluljárót 1966. november 5-én szombaton este 9 órakor adták át a gyalogosoknak. Az EMKE-aluljáró terveit a FŐMTERV, a belső építészeti kialakításokat pedig az UVATERV készítette és Dalmi Tibor tervezte. Alapterülete a folyosók nélkül 1610 négyzetméter, folyosókkal pedig 2032 négyzetméter.

Blaha Lujza téri aluljáró átadási ünnepsége, a nemzeti színű szalagot Kiss Dezső közlekedés-és postaügyi miniszterhelyettes vágja át Fotó: Fortepan / FŐMTERV

Az ígéret

A felújítás után ezer négyzetméter zöldfelület jön létre, új, nyilvános WC nyílna az utcaszinten, akadálymentesítik a Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződését három új zebra létesítésével, megújul a közvilágítási rendszer, illetve az egykori Nemzeti Színházra emlékeztető építészeti elemek és utcabútorok kerülnek a térre. A nagyívű tervek szerint olyan kialakítás készülhetne, amely a jövőben megteremtheti a Rákóczi úti villamos visszaépítésének és a Népszínház utcai járatok bekötésének lehetőségét is.