Nyílt utcán lőtte főbe magát a Vas megyei hivatali dolgozó

Az eset péntek délután történt a Vas megyei Balogunyomban, ahol a 112 Press szerint a férfi egy családi szóváltás után rohant a fegyverével az Arany János utcára, ahol az autója mellett állva főbe lőtte magát.

A lap szerint a dörrenésnek szemtanúja is volt, egy mozgó pékség fiatal eladója éppen a teherautójával fordult meg az utcában, amikor a férfi el akarta dobni magától az életét, így a nő látta, mi történik a közelében. A dörrenésre aztán egy közelben lakó házaspár is kiszaladt: a büntetés-végrehajtásban dolgozó férj és felesége, amint látták, mi történt, azonnal megkezdték az újraélesztést is, nemsokára pedig a kiérkező mentők folytatták, végül pedig kórházba szállították.

Kiderült, hogy az öngyilkosságot megkísérlő férfi a megyei kormányhivatal egyik dolgozója volt, a fegyverét pedig úgy tudni, engedéllyel, jogszerűen tartotta magánál. Úgy tudni, hogy a kormány mezőgazdasági osztályán teljesített szolgálatot vadászatfelügyelőként, emellett már hosszú évtizedek óta vadászott is.

Információk szerint a férfi élt, mikor a kórházba vitték, azonban egyelőre nem tudni többet az állapotáról.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!