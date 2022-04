Egy haditudósító vallomása: Az oroszok rosszabbak, mint az Iszlám Állam

Andrew Milburn egyike volt azoknak az amerikai veterán katonáknak, akiket az Egyesült Államok haditudósítóként küldtek az ukrán frontra. Nem véletlen választottak a seregből leszerelt, kipróbált harcosokat, mint mondták, ők otthonosabban mozognak a terepen. Ő maga a kilencvenes években lépett be a seregbe, a tengerészgyalogságnál szolgált, megjárta Szomáliát, Irakot, Afganisztánt, Líbiát, 2016-ban pedig az Iszlám Állam elleni különleges csoportot irányította.

Milburn március 12-én érkezett a háborús zónába, hogy egy védelmi lapnak írjon, és az első hetekben még komfortosan is érezte magát, azonban hamarosan feszengeni kezdett:

Az első héten 4-5 cikket írtam, de aztán kezdett komolytalannak tűni az egész. Nem akartam egyszerű megfigyelő lenni – írta meg saját történetét – akkor éppen újságíróként – a Newsweek-be. Döntése akkor lett végleges, mikor korábbi bajtársai segítséget kértek tőle.

– Azok az emberek, akiket korábbról ismertem, és jelenleg is az ukrán seregben szolgálnak, segítséget kértek tőlem. Rájöttem, hogy az íráson kívül több, apró dologban segíthetek. Felelősséget éreztem, és engem komolyan vettek – szögezte le. Andrew nem a levegőbe beszél, ugyanis több katonai csoportnak, köztük a Nemzetközi Különleges Műveleti Erők egyesületének is tagja.

Kijevben kezdte meg a képzést

A veterán egy apró csoport képzését kezdte meg az ostromlott Kijevben, amit Ukrán Különleges Műveleti Erőknek keresztelt el, a katonákat pedig ellenállási fogásokra tanította, a csapat pedig hamarosan Mozart-csoport néven lett ismert, ami leginkább a védekezésre összpontosít, arra tanítja katonáit, hogyan bánjanak a fegyverekkel, emellett alapvető technikai trükköket, alakzatokat és stratégiákat sajátítanak el, nem beszélve a lövészetről és a mesterlövészetről.

Fotó: YouTube

Bucsa után: durvábbak, mint az ISIS

– Megjártam Irakot és Afganisztánt, előtte pedig Mogadish-t. Harcoltam az Iszlám Állam ellen. Nyilvánvalóan szörnyűségeket hallanak az emberek ezekről a helyekről is, így nem lep meg, hogy az emberek milyen hátborzongatóan viselkednek ilyen helyzetekben. De a minap azt mondtam valakinek, hogy az oroszok még az Iszlám Állam embereinél is rosszabbak – mesélte. A férfi az elsők között lépett Bucsa területére az embertelen öldöklés és pusztítás után:

– Én voltam az egyik első ember Bucsában az oroszok visszavonulása után, és láttam a holttesteket, köztük a gyerekekét. A háborúban történnek dolgok, amikor stressz hatása alatt vannak a katonák. De abból, amit ott láttam, nekem nagyon úgy tűnt, hogy ami ott történt, az a civilek szándékos legyilkolása volt – mondta. Hozzátette, hogy amit ott látott, még őt is megdöbbentette.

Egy évig tart majd a háború

Szerinte a háború egy évig is elhúzódhat, ezért még inkább segíteni szeretne, így nem csak katonákat, hanem felcsereket is képeznek, hogy a csapata az evakuálások közben is segíthessen a bajbajutott civileknek.

– Nem akarok úgy tenni, mintha ezzel megfordíthatnánk a háborút, de az ukránok nagyon örülnek, hogy sok brit és amerikai áll mellettük, és ez nagyon fontos. Mi nem zsoldosok vagyunk, hanem az önvédelemre kell fókuszálnunk. Életeket próbálunk menteni – jelezte, hozzátéve: pénzt nem kapnak, teljesen adományokból működnek.