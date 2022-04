200 millió forintos beruházás segíti a hátrányos helyzetű családok felzárkózását

Stratégiai partnerséget kötött a BDPST Group az Ökumenikus Segélyszervezettel, amelynek értelmében a cégcsoport teljes egészében finanszírozza egy térségfejlesztési központ létrehozását a Somogy megyei Kastélyosdombón - írja a Ripost. A 200 millió forintos beruházás által újabb egyedülálló elemmel bővülhet a segélyszervezet egy évtizede elindított, modellértékű programja, amelyben az értékmegőrzés és a hátrányos helyzetű családok felzárkózásának elősegítése találkoznak.

Az Ökumenikus Segélyszervezet közel egy évtizede példaértékű modellprogramot működtet a Somogy megyei Kastélyosdombón. A felzárkóztatási program első elemeként a településen található egykori kastélyban létrehoztak egy átmeneti otthont, ahol valódi esélyt nyújtanak a családok számára az újrakezdésre: a segélyszervezet megoldást kínál a családok lakhatási problémájára, a perifériára került embereket visszavezeti a munka világába, valamint segítséget nyújt a szülőknek a gyermekeik hozott hátrányainak leküzdésében is.

A kastélyosdombói modell mára egyedülálló térségfejlesztési programmá nőtte ki magát, a rendszeres közösségi és fejlesztő programjaikra az egész térségből érkeznek gyermekek és családok.

A modellprogram újabb mérföldköveként az Ökumenikus Segélyszervezet és a BDPST Group egy egyedülálló térségfejlesztési központ létrehozását hajtja végre Kastélyosdombón, amely tovább erősítheti a helyi közösséget. A település centrumában elhelyezkedő több mint 800 négyzetméter alapterületű egykori magtár épületének és környezetének teljeskörű megújításával létrejövő létesítmény a térség társasági életének igazi központja lehet majd: otthont adhat a térségben élő gazdák szakmai fórumainak, találkozóinak, egyben helyi termelői piac színtere lehet, valamint alkalmas helyszínként szolgálhat közösségi események megtartásának. A megújult épületben létrejövő szálláshelyek a három folyó (Mura, Dráva, Duna) találkozásának közelében fekvő település kerékpáros turizmusára építve hozzájárulhatnak a térségfejlesztési program hosszú távú fenntarthatóságához és sikereihez.

"A komplex fejlesztés megvalósítása és finanszírozása jócskán túlmutat a szervezetünk anyagi keretein, ezért támogató partnereket kerestünk hozzá. Örömteli volt látni azt az összefogást, amit tapasztaltunk: a BDPST Group felajánlotta, hogy teljes egészében finanszírozza a beruházást, miközben az új faluközpont terveinek elkészítését a ZDA Zoboki Építész Iroda, míg a fejlesztés tájépítészeti részének megtervezését a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda vállalta pro bono" - mondta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója. Hozzátette: az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai megállapodást is kötött a BDPST Grouppal, amelynek keretében további együttműködéseket is terveznek a cégcsoporttal.

"Nagyra becsüljük az Ökumenikus Segélyszervezet több évtizedes munkáját, amely az összefogás erejére építve segíti a rászoruló családokat és gyermekeket. Hiszem, hogy komplex programok szükségesek a társadalmi felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű családok megsegítése érdekében, ezért nem is volt kérdés, hogy támogatjuk a Segélyszervezetet abban, hogy szintet léphessen a Kastélyosdombón közel egy évtizede sikeresen működő modellprogramjuk" - mondta Tiborcz István, a BDPST Group többségi tulajdonosa. "Küldetésünknek - sőt, kötelességünknek - tekintjük a nehéz körülmények között élő gyermekek és fiatalok támogatását, hogy esélyt adjunk számukra a felzárkózásra, a fejlődésre, a sikeres és boldog életre. Háromgyermekes családapaként személyes misszióként is tekintek erre" - tette hozzá. Jelen esetben maga a támogatás formája, az egykori magtár épületének és környezetének a felújítása a BDPST Group üzleti filozófiájával is egybevág, amely a kulturális örökségünk szerves részét képző építészeti és kulturális értékek megőrzésére és megmentésére irányul.

A BDPST Group társadalmi felelősségvállalási, illetve adományozási tevékenysége középpontjában a társadalmunk jövőjének zálogát jelentő gyermekek és fiatalok állnak. A cégcsoport alapítása óta rendszeresen támogat gyerekek és fiatalok ellátásával, támogatásával, fejlesztésével foglalkozó szervezeteket, egészségügyi intézményeket és rászoruló civileket egyaránt. A BDPST Group és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet együttműködése sem előzmény nélküli: a cégcsoport 2021 decemberében vendégül látta a szervezet 140 szociális szakemberét és családtagjait a nyugodt, erdei környezetben, Mátraházán található Lifestyle Hotel Mátrában, ezzel köszönve meg a szociális szakemberek áldozatos munkáját.

A BDPST Group az Ukrajnában dúló háború okozta humanitárius válsághelyzetben is igyekszik segíteni a rendelkezésére álló eszközeivel a menekülteknek, illetve az ellátásukkal foglalkozó segélyszervezeteknek. Ennek keretében a cégcsoport szállást, illetve ellátást biztosít több száz Ukrajnából menekülő számára vidéki és fővárosi helyszíneken.