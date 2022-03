Zuglói korrupciós térkép: Hol vették át a szocik a kenőpénzeket?

Úgy tűnik, azért emelte meg a kerületben az önkormányzat a parkolási díjat, szélesítette ki a fizetős parkolási övezetet, és vett új eszközöket, hogy azután „védelmi pénzként” a szoci képviselők beszedhessék a parkolást működtető cégtől a bevétel felét – cserébe azt ígérték, hogy nem támadják meg a szerződéseket. Pont úgy, ahogy a maffia: nem bántalak, ha fizetsz... A korrupciós hálózatot Fuzik Zsolt vallomása buktatta le, akinek a cége működtette a parkolást Zuglóban. Elmondása szerint úgy nyerhették el a pályázatot a fővárosi és zuglói önkormányzattól, ha folyamatosan tejeltek cserébe a szoci képviselőknek. Fuzikra 2021 nyarán csapott le a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. A vallomás szerint Fuzikot Horváth Csaba és Tóth Csaba kereste meg a zuglói parkolás ügyével, Molnár Zsolt és Baja Ferenc szocialista politikus pedig a BKV informatikai rendszereinek működtetéséhez juttatták hozzá és védték be két évig az összegekért cserébe. Ha a vádak bizonyítást nyernek, akkor 8 év szabadságvesztésre is számíthatnak az érintettek.

Gengszterfilmeket idéző jutalékos rendszer Zuglóban és a fővárosban

Fuzik Zsolt vallomásából nyilvánosságra került részletek gengszterfilmeket idéző sztorikra világítanak rá: a szoci képviselők szabályosan „védelmi pénzeket” szedtek, hogy ne támadják meg a szerződéseket, és táskákban vitték a tízmilliókat nekik parkokba, kávézókba, lakásokra…

Fotó: Tatiana Volynets

Ezzel léptették vissza Karácsony Gergelyt és Horváth Csabát az előválasztáson?

A maffiamódszerekről Karácsony Gergely is tudhatott, ugyanis az ő polgármestersége és főpolgármestersége idején realizálódott a két ügylet, akkoriban, amikor rejtélyes körülmények között eltűnt Sápi Attila szocialista képviselő is. A jelenlegi főpolgármester ezért is léphetett vissza Márki-Zay Péter javára a miniszterelnök-jelöltségtől, hiszen korábban több alkalommal beszélt arról például, hogy ha visszamenne Zuglóba, akkor őt elásnák… vagy, hogy Tóth Csaba többször is megfenyegette családját. Vélhetően Márki-Zay unokatestvére, Hadházy Ákos is ezzel vehette rá Tóth Csaba országgyűlési képviselőt az előválasztástól való visszalépésre. Illetve Horváth Csaba is emiatt mondhatott le anno az országos listáról.

„…Sápi Attila tudott annyit, hogy érdemes legyen elásni…”

Sápi Attila önkormányzati képviselő 2016-ban tűnt el, amikor a zuglói parkolási botrány egyes részletei nyilvánosságra kerültek. Várnai László, egy helyi civil szervezet képviselője azt írta: „Sápi Tóth bizalmi embereként tudott eleget ahhoz, hogy érdemes legyen inkább elásni, mintsem hogy beszéljen”. Az eltűnt képviselőről annyit tudni, hogy őrző-védő cége 176 millió forintos köztartozást hagyott hátra.

Kiterjesztették a parkolási zónákat, hogy itt is fizetni kelljen

A többi között a Városligetben, az Örs vezér tere környékén, az Istvánmező és környékén, a Vágány utca–Francia út–Kerepesi út és a Dózsa György út által határolt területen is fizetős lett a parkolás. A 2017-es döntés szerint rögtön 175–525 Ft/óra között kellett fizetniük az autósoknak ott, ahol korábban ingyen is parkolhattak.

Horváth Csabának és Tóth Csabának 250 millió + különmilliók

A Kálvin téri California Coffe kávézóban vette át minden hónapban Fuziktól Horváth azokat a különmilliókat, amelyről Tóth Csaba országgyűlési képviselő sem tudott, és amelyek 250 millióra rúgtak. Horváth Csaba és társa a kerületi parkolási bevételekből származó nyereség felére tartott igényt. Horváth ezenfelül háromszor követelt Fuziktól és vett át további 3 milliót.

Tóth Csabának havi 10-15 milliós leosztásban

Tóth a Budakeszi úti Lakópark egyik ingatlanát választotta rendszeres találkozási helyszínnek, ahol kettesben voltak és átvehette a pénzt. Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát egyébként felfüggesztették.

Molnár Zsoltnak 40 millió az Olimpia Parkban

Fuzik Molnárral 2019. augusztus 6-án délelőtt 10 órakor a Casa Bianka étterem előtt találkozott az V. kerületben, onnan sétáltak át az Olimpia parkba.

Ott leültek egy padra, majd Fuzik egy fekete bőr Hugo Boss táskában odaadta a 40 milliót a politikusnak, aki – miután megköszönte a pénzt – azt mondta neki: „rendben vagyunk”.

Baja Ferencnek 30 millió a Várkert Bazár előtti parkban

Baja Ferenc először 2019 nyarán jelentkezett be Fuziknál, majd később 30 millió forintot kért magának amiért vállalta, hogy két évig nem bolygatja meg a SYS IT Services Kft. BKV-s szerződését. A vesztegetési pénzt a Várkert Bazárnál vette át Fuziktól.

„Baja említette, hogy jóban van a főpolgármesterrel, és felhatalmazása van arra, hogy informatikai kérdésekről tárgyaljon. Említette azt is, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes támogatását élvezi, aki fontos személy, mivel arról hozhat döntéseket, hogy milyen projekteket támogassanak és honnan vonjanak el pénzt” – fogalmazott Fuzik.

Egyre több minden derül ki Horváth Csaba luxuséletviteléről

Olyan felvételek láttak napvilágot, melyek szerint Horváth egzotikus pálmafákkal ültette tele budai, medencés luxusvillája kertjét, amelyekhez gázzal(!) fűthető üvegházakat is építtetett. Aztán kiderült, hogy mindez csak a jéghegy csúcsa. A zuglói önkormányzat legbelsőbb köreiből arra hívták fel a Metropol figyelmét, hogy Horváth ugyan egy II. kerületi, 400 négyzetméteres villában él, de a XIV. kerületben is vannak „érdekeltségei”. A rekordsebességgel épült zuglói luxusvilla egyértelműen a szoci politikushoz, illetve legszűkebb családjához köthető. 4 kamera pásztázza a villa előtti járdát... A szomszédok elmondása szerint a politikus személyesen irányította az építkezést, szemtanúk szerint Horváth nagy köteg pénzeket előhúzva saját maga fizette ki az építési vállalkozókat. Akik állítólag ugyanazok az ukrán munkások lehettek, akik az alig száz méterre található Rákos-patak revitalizációját is végezték a főváros pénzén. Ki tudja ma már megmondani, hogy a közpénzen végzett munka és Horváthék magánépítkezése miképpen viszonyult egymáshoz…

(Metropol)