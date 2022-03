Zokognak a rajongók: Elhunyt a legendás színész

Életének 93. évében meghalt a legendás színész, Scoey Mitchell, akit a Barefoot in the Park című televíziós sorozat tett igazán híressé. A humoristaként is ismert színész hosszan tartó betegség után veseelégtelenségben vesztette életét.

A lesújtó hírt öccse, Billy közölte a nyilvánossággal.

– Rengeteg áldozatot hozott élete során, fontos emlékezni azokra, akik ennyi ajtót megnyitottak mások előtt – írta Facebook-oldalán a színész testvére.

BREAKING: Scoey Mitchell dead: Barefoot in the Park actor dies of kidney failure aged 92https://t.co/giSYgB0H54 pic.twitter.com/iCfykmy1tu — Express Celebrity 💫 (@expressceleb) March 24, 2022

Mitchell stand-uposként kezdte karrierjét, majd 1967-től számos televíziós műsorban tűnt fel, ami végül meghozta neki az elsöprő sikert. Munkássága során a népszerű sorozatszerep mellett számos filmes alkotás rendezésében vett részt.