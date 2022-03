Wendy Perez Quiala: most elsősorban modellként dolgozom

Név: Wendy Perez

Lakhely: Budapest

Életkor: 24

Magasság: 171

Csillagjegy: Skorpió

Kedvenc étel: magyar töltött paprika

Kedvenc ital: Pina colada koktél

Kedvenc zene: Selena Quintanilla (Como una Flor)

Kedvenc parfüm: Lancôme (La nuit trésor)

Wendy Perez vagyok, kubai származású lány, de 8 éve Budapesten élek. 16 voltam, amikor apukám magyar barátja szólt, hogy lenne lehetőség egy intenzív kétéves marketing iskola elvégzéséhez Magyarországon. Kint él anyukám és apukám, de a nagyszüleim Spanyolországban. A szüleimet évente egyszer vagy kétszer meg szoktam látogatni, bár a Covid miatt ez az utóbbi időben nehézkessé vált. A nővéremnek van egy munkaszerződése, ő nem sokára átutazik Franciaországba, és aztán lehet, hogy tovább jön hozzám. Nem az volt a terv, hogy itt maradok, de megismertem az expáromat és itt ragadtam.

Szeretek itt lenni, jól érzem magam. Szeretem a várost, a kultúrát, az ételeket. Van egy csapat lány, akivel eljárok bulizni, de a munka az első. Most elsősorban modellként dolgozom, de fent vagyok több közösségi oldalon is: Tik Tok, Instagram. Voltam több castingon, így jött a modellkedés, és van egy ruhamárka is ahonnan megláttak a neten és hívtak, hogy dolgozzak nekik. Ez most már egy éve tart. Elégedett vagyok a külsőmmel, tudom, hogy egzotikus külsőm van. Kevés sminket használok, nem látom, hogy bármit is korrigálni kéne magamon. Szeretem a természetes külsőmet. Amikor kimegyek az utcára, látom, hogy sok férfi megnéz. Ehhez lassan hozzászoktam. Ha ismerem az illetőt, aki megdicsér, azt meg szoktam köszönni.

Sok ruhám van. Szeretek szexin elegánsan öltözni, de a sportos viseletben is jól érzem magam, főleg, ha elmegyek egy konditerembe. A kedvenc színeim a fehér és a fekete: fehér póló, fekete nadrág. Sok ruhám, táskám és cipőm van, de csak egy pár van, amit eddig nem vettem fel, csak várom hozzá az alkalmat. A legtöbb megvásárolt ruhát másnap felveszem. Ha már nincs hely a szekrényben, akkor selejtezek. A feleslegessé vált ruhákat általában elküldöm olyan helyre, ahonnan rászorulókhoz juttatják, de van, amit elküldök Kubába a családomnak, és ők adják tovább helyi szervezeteknek. Ez a nehézkesebb, mert elég drága a postaköltség.

