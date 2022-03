Visszakapta Keshát a meglopott kijevi menekült

Boldogan és nyugodtan falatozik már Kesha kutyus, az a nyolc éves eb, akit a zuglói vasútállomáson loptak el

gazdájától. A férfi Kijevből menekült el, csupán laptopját, két sporttáskáját és imádott ebét hozta magával – ez volt ugyanis minden, ami otthonából megmaradt. A férfi nyolc napig bombák hangja és robbantások zaja közt élt, ezután döntöttek úgy, hogy elhagyják Kijevet. Magyarországra ugyan szerencsésen megérkezett pénteken, azonban a jegypénztárnál mind két táskáját, laptopját, és féltve vigyázott kutyusát is ellopták.

Piásan rángatták az utcán

- Azonnal feltettük a közösségi oldalakra, szombat reggelre pedig rengteg megosztás is volt rajta – mesélte a férfi szállásadója tolmácsolásával a Borsnak. Nem sokkal később pedig már egy nő jelezte is: nem csak a táskát, de a kutyust is látta két férfi mellett a 9-es buszon. Erről képet is készített, amin sajnos a férfiak arc nem látszik, a gazdi azonban ekkor döntött úgy: bemegy a rendőrségre. Itt már az utcai kamerák segítségével be tudták azonosítani a két férfit, az egyiknél pedig Kesha is ott volt, elrablója a felvételen éppen a VIII. kerületben, jól láthatóan bepiálva rángatta az ijedt kutyust. A legnagyobb meglepetés azonban vasárnap érte az elkeseredett kijevi gazdit, ugyanis egy

nő jelentkezett: nála van Kesha,

Fotó: Facebook

10 ezerért adták el a kutyát

- Elmesélte, hogy a Garay utcában vette meg 10 ezer forintért, a menyének szánta. Oda is adta, a nő nagyon örült neki, viszont nem sokkal ezután látták meg a kereső posztot – mondta a férfi szállásadója. A két nő, bár nehéz szívvel, de úgy döntött, azonnal visszaadja a kutyá ukrán tulajdonosának.

- Sírtak, amikor újpesten átadták, mert a szívükhöz nőtt, viszont nem haboztak, visszajuttatták hozzám – mesélte a már boldog gazdi. Kiderült, hogy többen is látták, amint a két férfi rángatja az ebet, ami valószínűleg éhes is volt, ideiglenes gazdája ugyanis elárulta, hogy szinte falt, annyira kiéheztették. A férfi elmondta: nagyon köszöni a hatalmas összefogást a budapestieknek. Öröme mégsem felhőtlen, mivel laptopja és két táskája még mindig nincs meg, mint mondja: ezek másnak nem adnak piaci értéket, számára viszont felbecsülhetetlen.

Fotó: Facebook

Vésztáskával indult útnak a pokolból

- Az egyik ilyen táska egy "vésztáska", a legfontosabb dolgokkal, amelyeket az embernek magával kell vinnie, ha

katasztrófahelyzetben evakuálnak. Nyolc napig robbanások és lövések között éltünk – írta a keresőposzthoz. A rendőrségi nyomozás azóta is folyik.

- Csak szeretném visszakapni a személyes tárgyaimat, hogy visszatérhessek a "normális" élethez, miután elvesztettem az otthonom és a lakóhelyemet egy véres, erőszakos háborúban.