Nem könnyű évente százmilliókat keresni – panaszkodik a luxuséletet élvező nő

– Nem könnyű minden egyes évben dollármilliókat keresni – magyarázza a Truly videójában a Vancouverben élő Tamara Tee, aki e-kereskedelemből gazdagodott meg, méghozzá nem is akárhogyan: jelenleg évi 5 millió dollár (1,7 milliárd forint) landol a számláján. Alighanem ennek köszönhető, hogy egy teljesen átlagos napon is nagyjából 5000 dollárnyi (1,7 millió forintnyi) ruhát visel – ékszerek nélkül!

Tamara decemberben ment hozzá kedveséhez, az esküvőre pedig nagyjából egy ház árát költötte el, hogy igazi tündérmesébe illő legyen minden pillanat, méregdrága ruhával és tökhintóval. Csupán ez utóbbinak a bérlése 7000 dollárba, azaz 2,5 millió forintba került.

Tamara és férje jelenleg épp ikergyermekeit várja, ami még a milliárdos üzletasszony legjobb barátnőit is meglepte. Mondjuk nem volt nehéz eltitkolnia a közelgő gólyahírt, ugyanis béranyát fogadott. Ráadásul állítólag maga a béranya beszélte rá, hogy ha már gyereke lesz, akkor legyenek inkább ikrei.

– Azt mondta nekem: ha csak egy gyereked lesz, nagyon magányos élete lesz. Szerintem kettő kellene neked!

Csak hogy értsük, mennyi pénze van Tamarának: noha ikrei meg sem születtek, máris vett nekik egy 5700 dolláros (2 millió forintos) Louis Vuitton mackót. Úgy számolt, a teljes babaszett, ami a születésükkör várja a piciket, kisággyal, mindennel, 25 és 50 ezer dollár (8,5-15 millió forint) között lesz majd.

Noha sokan nem hinnék el, de Tamara szegénységben nőtt fel, és egyetemre se járt. A fiatalkorát bulizással töltötte, miközben egyik munkahelyén sem találta a helyét. Aztán úgy döntött, inkább a saját lábára áll. A többi, mint mondani szokás, már történelem.