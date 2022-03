Szabó Tímea: sminkjeimmel 17 ezer követőm van a TikTokon

Név: Szabó Tímea

Lakhely: Kistarcsa

Életkor: 22

Magasság: 164 cm

Fotó: Móricz István

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: bolognai spagetti

Kedvenc ital: nincs

Kedvenc zene: Dua Lipa zenéi

Kedvenc parfüm: nincs

Fotó: Móricz István

Szabó Tímea vagyok 22 éves egyetemista. Az alapszakos tanulmányaimat befejeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, műszaki menedzser szakon, de a záróvizsgám letétele még hátravan, amit az idei nyáron szeretném megcsinálni. Igazából nem volt konkrét elképzelésem, hogy mi szeretnék majd lenni, ha nagy leszek, de ez egy nagyon sokszínű szak, sok mindenbe belekóstolhattam a tanulmányaim során. Egyelőre még nem kerestem munkát, de leadtam a jelentkezésemet mesterszakra, és ott a marketing szakot jelöltem meg.

A fő hobbim, amit otthon nagyon szeretek csinálni, az a sminkelés. Ebből elkezdtem egy Instagram- és egy TikTok-oldalt vezetni, hogy másoknak is megmutassam, ez mennyire inspiráló és önkifejező dolog. Rengeteg sminket csinálok otthon, amiket kiposztolok. Ezzel tanítani és szórakoztatni akarom az embereket. Ezt a tudást többnyire saját magamtól tanultam meg, rengeteg gyakorlással. Mindig magamon gyakorlatoztam, hiszen az arcom mindig kéznél volt. Az Instagramon nagyjából ezer követőm van, TikTokon 17 ezer. Szeretnék a tartalom készítésből egyszer megélni. Volt már lehetőségem márkákkal is együtt dolgozni, akik megtaláltak, és kipróbálhattam a termékeiket.

Ha tükörbe nézek, legjobban a szemeim tetszenek. Azt smink nélkül is szeretem, Voltam már fotózásokon. Legtöbbször egy barátnőmnek állok modellt kültéri fotózáson erdőn, mezőn, de volt már, hogy egy kádban ültem egy nagyon elvont témájú sminkkel. Szeretem, ha fotóznak.

Ez az első szépségversenyem. Az Instagramon láttam a felhívást. A verseny sok lehetőséget hozhat. Kipróbálnám magam a modell világban divatlapokban. A jelentkezésemet végül a páromnak mondtam és a szűk családi körnek, és mindenki támogatóan állt hozzá.

Fotó: Móricz István

Öltözködésben a stílusom a sportosan kényelmes, de azért figyelem a divat világát is. Buliba is farmerban járok, inkább a felsőmre figyelek, hogy az csillogó vagy extrémebb legyen. Nagyon szeretek táncolni, sokáig táncoltam versenyszerűen, most pedig csoportos kengu aerobikra járok.

Sok felé jártam már a világban, amiből a legemlékezetesebb egy thaiföldi nyaralás volt, de amikor fiatalabb voltam és Tunéziában nyaraltunk a családdal, az arabok tevéket kínáltak értem, de a papám nem adott.

Szabó Tímeára ide kattintva tudsz szavazni!