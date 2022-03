Döbbenetes videó: Munkagéppel hajította ki a farmján parkoló autót a gazda

400 éves jogi precedensre hivatkozott a bíróságon a gazda, aki egy markológéppel hajította ki a farmján parkoló autót.

A farmert az dühítette fel, hogy a szép szó ellenére sem vitték arrébb a járművet a fiatalok, akik erősen piás állapotban, egy defekt után egyszerűen hátra hagyták volna a kocsijukat.

Az esetről videó is készült, amin látszik, hogy a gazda beül a villás rakodóba, és azzal egyszerűen arrébb teszi a kocsit, ami végül egy fejen átfordulás után az oldalán állt meg. A művelet közben ráadásul valakit el is sodort a markolós.

Sokan ugyanakkor teljesen jogosnak vélték az ügy ilyen elrendezését, főképp, hogy kiderült: a férfi először még szép szóval próbálta rábírni a fiatalokat, hogy ne parkoltassák ott a kocsijukat.

A videón ugyanis az nem látszik, hogy a szóváltást követően nem a gazda volt, aki tettleg fordult a piás fiatalok ellen. A The Guardian beszámolója szerint a férfi előbb megkérte őket, hogy vigyék el a földjéről a kocsit, ugyanis azzal akadályozzák a bejutást a birtokra. Erre válaszul azonban egyikük kétszer is megpofozta a gazdát, akinek fel is szakadt a szája.

A gazda egyébként egy 400 éves jogi precedensre hivatkozva védekezett az ellene felhozott vádakkal szemben, miszerint mindenkinek joga van megvédenie az otthonát. A gazda a négy napos tárgyalás lezárultával megúszta a vádemelést, pedig a felvétel bizonyította, hogy komoly kárt tett az autóban és annak tulaját is veszélyeztette.