Mint a maffiában: védelmi pénzt szedtek a baloldali politikusok Zuglóban

Védelmi pénzzel sarcolták meg a zuglói vállalkozókat szocialista politikusok. A 2016-2019 között is működő korrupciós hálózatot egy vallomás buktatta le. E szerint úgy nyerhettek el pályázatot a fővárosi és zuglói önkormányzattól, ha folyamatosan tejeltek érte.

Fuzik Zsoltra 2021 nyarán csapott le a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. Mint kiderült, Fuzikot Horváth Csaba és Tóth Csaba, de Molnár Zsolt és Baja Ferenc szocialista politikus is megkereste.

Fotó: Havran Zoltán

Pont úgy, ahogyan a maffia, a szocik is védelmi pénzt szedtek: arról biztosították Fuzikot, hogy ha fizet, megnyeri a zuglói parkolás üzemeltetésére, illetve a BKV informatikai rendszereinek üzemeltetésére kiírt pályázatot, és később a létrejövő szerződést, bizonyos összegekért fejében „megvédik”, vagyis nem támadják meg az önkormányzatoknál…

De a maffiaszerű működésnek korábban is voltak nyomai Zuglóban. Az érintett időszakban tűnt el rejtélyes körülmények között az a bizonyos Sápi Attila zuglói szocialista képviselő is, aki Tóth Csaba Zugló országgyűlési képviselőjének bizalmasaként sokat tudhatott, de akkor volt Zugló polgármestere Karácsony Gergely is, aki arról beszélt egyszer – de pechjére felvétel is készült róla –, hogy családját Tóth megfenyegette, ezért ő nem akar a választások után visszamenni Zuglóba, mert elássák...

Karácsony Gergely: akkor engem Zuglóban elásnak

Tóth Csaba akarata érvényesül a zuglói önkormányzatban. Hatalmaskodásáról több alkalommal beszámoltak a testület képviselői. Egy kiszivárgott felvételen Karácsony Gergely – még a kerület polgármestereként – szintén arról beszélt, hogy Tóth kezében futnak össze a szálak. Karácsony azt ecsetelte, hogy hatalmi kérdésekben nem ő dönt, a helyi szocialisták gyakorlatilag szétlopják az önkormányzatot, Tóth Csabával pedig elmérgesedtek a konfliktusai, s utóbbi még a családját is megfenyegette. Arra a kérdésre, hogy ha nem sikerülne megnyernie a főpolgármesteri széket, akkor visszamenne-e Zuglóba, Karácsony azt válaszolta, hogy „akkor engem elásnak”.

”...Sápi Attila tudott annyit, hogy érdemes legyen elásni...”

Sápi Attila önkormányzati képviselő 2016-ban tűnt el, amikor a zuglói parkolási botrány egyes részletei nyilvánosságra kerültek. Várnai László, egy helyi civil szervezet képviselője azt írta: „Sápi Tóth bizalmi embereként tudott eleget ahhoz, hogy érdemes legyen inkább elásni, mintsem hogy beszéljen”.

Az eltűnt képviselőről annyit tudni, hogy őrző-védő cége 176 millió forintos köztartozást hagyott hátra. A Magyar Nemzet kiderítette, hogy a szocialista politikus cége egy klasszikus körbetartozás haszonélvezője volt, melyet Sápi eltűnése után az adóhatóság felszámolt és törölt a cégjegyzékből. Sápi sokat tudott a zuglói baloldali politikusok üzleti ügyeiről is.

Márkás táskában vették át a milliókat

A zuglói autósok bedobálták a százasokat a parkolóórákba – és a pénz fele kerületi és országgyűlési szocialista politikusok zsebébe vándorolt. Ami eddig a zuglói utcákon szóbeszéd témája volt, most Fuzik Zsolt vallomásával már köztudottá is vált. Pont, mint a gengszterfilmekben a „védelmi pénz” beszedése: a baloldali városvezetők márkás táskákban vették át a milliókat kávézókban, parkokban...

A Magyar Nemzethez eljutott vallomásból kiderült: Karácsony Gergely zuglói polgármester idején 2016-ban, Fuzik úgy nyerte el a zugló parkolás működtetését, hogy tejelnie kellett az MSZP-s Horváth Csabának, de többen is érintettek voltak a „láncolatban”. Így Fuziktól, mint már a parkolási társaság vezetőjétől Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő is kért és kapott milliókat.

Fuzikot bevitték a fővárosba is, mert jól fizetett

2019 nyarán Molnár Zsolt szocialista képviselő is becsatlakozott, hogy nyerő pozícióhoz juttassa Fuzik cégét egy másik, a főváros által kiírt közbeszerzésben, aminek tárgya a BKV informatikai rendszerének üzemeltetése volt.

Baja Ferenc szocialista politikus szintén akkor került képbe, amikor Karácsony Gergely megnyerte a választást 2019-ben.

Dühösek a fővárosiak

„Nyílt titok, hogy korrupt az önkormányzat”

„Aki itt lakik, az tudja ezt!”vagy „Tudtuk. Természetesen mindenki lop. Egész Zugló, az egész Főváros!” - ilyenek voltak a vélemények, amikor a Metropol véletlenszerűen megállította a zuglóiakat az utcán. A helyiek szerint Karácsony Gergely főpolgármester Budapest élén is ugyanazt folytatja, amit korábban a kerületben elkezdett.

Tóth Csaba

A zuglói keresztapa

Tóthot mindig is körbelengte a korrupció és a törvényszegés gyanúja.

Az MSZP-s országgyűlési képviselő a vallomás szerint havi 10-15 milliót kapott Fuziktól, amelyből Horváth Csaba jelenlegi polgármesternek is visszaosztott. Tóthnak néhány év alatt lett jelentős a vagyona. A képviselői vagyonnyilatkozata szerint, Budapesten több társasháza, Zalaegerszegen pedig egy háza van, de tulajdonosa egy csaknem 5000 négyzetméteres telephelynek Sopronban. Emellett, több száz millió forintnyi befektetéssel rendelkezik.

Szavazatvásárlás, okirat-hamisítás gyanúja

Tóth a Vas megyei MSZP-hez 2002-ben csatlakozott. Tóthék a taglétszámot mesterségesen, egyetlen este alatt 40-ről 500 főre duzzasztották, és fizettek a belépésekért. A politikussal szemben emiatt etikai eljárás indult, amelynek során a megyei testület kizárta a pártból, de az országos etikai bizottság fél évvel később felülbírálta ezt. Ebben az időben magánokirat-hamisításban való közreműködéssel is meggyanúsította rendőrség. Végül a teljes Vas megyei szervezetet feloszlatták.

2005-ben Tóth az MSZP zuglói szervezetéhez igazolt át, ahol a Vas megyeihez hasonló tagfelvételi botrány kerekedett ki. 2007-ben Tóth Csaba már a szocialisták helyi szervezetének elnöke volt, az azt követő országgyűlési választáson a parlamentbe is bekerült. Méghozzá úgy, hogy Horváth Csaba (aki 2019 óta a kerület polgármestere) Tóth javára mondott le a mandátumáról.