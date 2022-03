"Mindig mosoly volt az arcán" - tragikus hirtelenséggel elhunyt a 20 éves sportoló

A 20 éves Maddy Lawrence a University of the West of England női rögbi csapatában játszott a Bristoli Egyetem ellen március 9-én, amikor megsérült egy támadás során. A szélsőt kórházba szállították, de március 25-én elhunyt.

Maddie Crofts csapattársa előtt tisztelegve így nyilatkozott: "Őszintén szólva ő volt a legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztam. Mindig olyan pezsgő volt, és mindig mosoly volt az arcán. Furcsa kimondani, de a szoba valóban kivilágosodott, amikor Maddy ott volt."

A csapat sokkot kapott a halálhír hallatán, a lányok nem tudják felfogni, hogy egy 20 éves fiatal ilyen hirtelen elhunyt. A kórházból Maddy szülei folyton tájékoztatták a lányokat, mint mondták, Maddy élete megváltozott, mióta rögbizett.

A 11-es számú mezt, amelyet a meccs alatt viselt, tisztelete jeléül visszavonták – árulta el a csapat.