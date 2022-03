South Hampton: itt laknak a leggazdagabbak közül is a leggazdagabbak. Az amerikai település luxusbirtokai közül is kiemelkedik egy hatalmas telek, melyet még a világ legnagyobb térképszolgáltatásán is kitakarnak. Betonfal, megközelíthetetlenség, figyelmeztető tábla, biztonsági kamerák és őrök: ez fogadja azt, aki mégis a Murray Lane-re látogat. E terület tulajdonosáról szól Bohár Dániel leleplező erejű Soros-aktája.