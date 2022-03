Márki-Zay Péter: Orbán Viktor az egyszemélyes felelős az orosz-ukran háborúért

A baloldal jelöltje az utóbbi napokban olyan kijelentéseket tett, amelyek egyrészt nem felelnek meg a valóságnak, másrészt rendkívül veszélyesek Magyarország biztonságára. A magyar kormány lejáratását célzó megdöbbentő nyilatkozatok közül is kiemelkedik az a múlt vasárnapi Facebook-videó, amelyben Márki-Zay Péter úgy fogalmazott: „Orbán Viktor egy személyben felelős azért, hogy Ukrajnában most háború van és emberek halnak meg."

Az első látásra is abszurd állítását ráadásul egy másik teljesen alaptalan kijelentéssel próbálta igazolni, nevezetesen azzal, hogy „ha Orbán Viktor nem akadályozza Ukrajna NATO-közeledését, akkor ez a háború ki sem tört volna." Márki-Zay Péter nemzetközi politikában való tájékozatlanságát is mutatja ez a mondata, hiszen

A NATO VEZETŐI, VAGY AKÁR AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, AKÁR AZ EURÓPAI UNIÓ DÖNTÉSHOZÓI EDDIG KOMOLYAN FEL SEM VETETTÉK UKRAJNA CSATLAKOZÁSÁT AZ ÉSZAK-ATLANTI SZÖVETSÉGBE

A 2008-as bukaresti csúcstalálkozó zárónyilatkozata csupán azt mondta ki, hogy „Grúzia és Ukrajna egy nap a NATO tagja lesz" – de ennek sem határidejét, sem módját nem rögzítette. Ez egy szándéknyilatkozat, amely arra reagált, hogy a két említett ország akkori kormánya jelezte, hogy közeledne a NATO-hoz, de semmiképpen sem kötelezvény Ukrajnának a NATO-tól. Ez a helyzet azóta sem változott, nincs napirenden az ukrán csatlakozás, csupán jövőbeli lehetőségként beszélnek róla (a grúz pedig végképp nincs, hiszen az országnak azóta oroszbarát kormánya van).

FEBRUÁR KÖZEPÉN OLAF SCHOLZ NÉMET KANCELLÁR IS ÚGY NYILATKOZOTT, HOGY „AZ UKRÁN SZÖVETSÉGI TAGSÁG KÉRDÉSE GYAKORLATILAG NINCS TERÍTÉKEN."

Tehát Márki-Zay Péter állításával ellentétben a magyar miniszterelnök semmiképpen sem akadályozhatott egy olyan folyamatot, amely nem is létezik.

A baloldal nekirontott a kárpátaljai magyaroknak

A baloldali jelölt a fent idézett videóban a kárpátaljai magyaroknak is nekitámadt. Ahogyan korábban Gyurcsány Ferenc támadta azt, hogy a magyar állampolgár kárpátaljai magyarok is részt vesznek a magyarországi országgyűlési választásokon, most Márki-Zay is hazug vádakkal támadta őket: „Az is tény, hogy míg korábban át kellett jönniük a határon, aznap (a választás napján – a szerk. ) és a lakhatatlan ingatlanba bejelentkezett 200 egyikeként leadták a szavazatukat a Fideszre. Most nem kell átjönni, mert már itt vannak. Tehát hogy azok, akik átjöttek 60 ezren, azok jelentős része szerintem magyar szavazópolgár, tehát ők valamivel könnyebben fognak tudni szavazni. Ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy azért nagyon sok kárpátaljai magyar inkább orosz párti lehetett, a Fidesznek azért lesz támogatottsága közöttük".

Tehát azt, hogy a kárpátaljai magyar honfitársaink életveszélyben vannak egy háborús övezetben, ezért menekülni kénytelenek az anyaországba, a baloldal jelöltje arra használja fel, hogy politikai ellenfélként megbélyegezze őket, és megpróbáljon hangulatot kelteni velük szemben.

Márki-Zay megint hazudott

Hétfőn újabb fake newst vetett be Márki-Zay Péter, ezúttal a fegyverszállítások kapcsán tett közzé egy zavaros hazugságot a közösségi oldalán. „Orbán Viktor letagadja a magyar katonai részvételt, miközben áldozatot és kockázatvállalást kér a magyar katonáktól. Mindezt egy olyan célért, egy olyan idegen hatalom érdekében, amit nemzete és szövetségesei elárulásával, propagandával, kémbankkal és számos más módon is támogat" – írta teljesen értelmezhetetlen Facebook-posztjában, amelyből még azt sem lehet megállapítani, hogy Márki-Zay melyik idegen hatalom támogatásáról beszél (a magyar nyelv szabályai szerint ez ugyanis Ukrajna lenne - hiszen a gép az ukránoknak szállít fegyvert -, vagyis Márki-Zay teljesen elborult, zavaros gondolatmenete szerint Orbán Viktor fegyvert szállít Ukrajnának, hogy Oroszországot támogassa - vagy ki tudja, mit akart mondani a hódmezővásárhelyi polgármester). Márki-Zay szerint „a Pápán állomásozó NATO Nehéz Légiszállító Ezred egyik magyar felségjelzésű C-17 repülőgépe 50 darab német Panzerfaust-3 páncéltörőt 200 rakétával, 400 darab Stinger légvédelmi rakétát szállít Hollandiából Ukrajnának. 100 darab mesterlövész puska is van a gépen 30 ezer tölténnyel, illetve két aknakereső tengeri búvárhajó."

Az újabb hazugságot ezúttal is azonnal cáfolta a kormány, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár így reagált: Fake news, hogy magyar katonai repülő szállítana fegyvereket Ukrajnába. - Magyar személyzettel, magyar területről, magyar területen keresztül magyar repülőgép nem szállított fegyvereket Ukrajnába - hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, hogy egy, a NATO keretei közötti, többnemzeti együttműködés keretében három magyar felségjelű gép lát el ezzel kapcsolatos feladatokat. Az együttműködés célja, hogy nemzetközi legénységgel katonai stratégiai légi szállítási képességet biztosítson a programban részt vevő országoknak. Mindegyik résztvevő nemzet a programhoz való hozzájárulásként repülési órákat vásárol, amelyek alatt a saját céljaikra használhatják a repülőgépeket. A kérdésben foglalt szállítási feladatot tehát nem Magyarország és nem a Magyar Honvédség igényelte, arra ráhatása nincs - hangsúlyozta Kovács Zoltán. Egyúttal felszólította a baloldalt, hogy fejezze be a felelőtlen és átgondolatlan nyilatkozatokat.

Nem engedjük, hogy a baloldal Magyarországot belesodorja ebbe a háborúba!- zárul az államtitkár posztja.

A baloldal jelöltje magyar katonákat is küldene a háborús övezetbe

Ismert, hogy az elmúlt napokban Márki-Zay Péter és több más baloldali politikus is követelte, hazánk szállítson fegyvereket Ukrajnának, illetve felvetették azt is, hogy magyar katonákat küldjön a kormány a háborús övezetbe. Gulyás Márton baloldali aktivistának adott interjújában a baloldali jelölt arról beszélt, hogy mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, "azt nagyon szívesen segítenénk." Majd arra a kérdésre, hogy akár magyar katonákat is küldene, azt mondta:hát, hogy ha a NATO úgy dönt, akkor katonait is.

Márki-Zay kijelentése azért is megdöbbentő, mert egyetlen NATO-ország sem küld katonákat Ukrajnába, még az Egyesült Államok sem, hiszen az ukránok nem tagjai a szövetségnek. Egy ilyen lépés komoly veszélybe sodorhatná Magyarországot.

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában múlt hét kedden este is azt mondta, a NATO közös döntéseit kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Márki-Zay Péter a múlt héten egy német lapnak is megismételte, hogy fegyvereket küldene Ukrajnába.

Nehezen követhető, zavaros megjegyzésében most azzal támadja Orbán Viktort, amelyről maga jelentette ki, hogy támogatná. Jól látszik, hogy Márki-Zaynak egyáltalán nincsenek elvei - de némelyik megszólalásából úgy tűnik, világos gondolatai sincsenek, csak életveszélyes hazugságai.

