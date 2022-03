Márki-Zay Péter nem igazán tudja, mit beszél

Szinte már követhetetlen, amit mond. Gyurcsány jelöltje a Jelen nevű baloldali propagandalapnak többek között azt mondta, hogy ő semmilyen pártalapításról nem beszélt, miközben pár napja az Inforádiónak még konkrét pártszervezésről számolt be hosszan.

Annak ellenére folytatta baloldali szövetségeseinek árulónak nevezését, hogy korábban azt ígérte, hogy ezt befejezi. Kiderült az is, hogy semmi sem volt igaz azon állításából sem, hogy egy blogoldal három miniszter melegbotrányát készíti elő. Márki-Zay követhetetlen hazudozásai egyre veszélyesebbek - írja az Origo.

Gyurcsány jelöltje azt állította, sok olyan ügyről tud, ahol a Fidesz és valamely baloldali párt vagy politikus paktumot kötött. Csalódottan számolt be róla, hogy már az ördög ügyvédjében sem bízhat: Lehet, hogy most az ördög ügyvédjével is ez történt.

A Fidesz és a szocialisták úgy tűnik, sok esetben együtt loptak - vádaskodott komolytalanul. Korrupt árulókról beszélt a baloldalon belül, de állítása szerint nem tudja, kik azok. Ezért kellenek az újságírók, hogy kiderítsék - hárította el a felelősséget.

Márki-Zay korábban is beszélt már úgynevezett árulókról a baloldal soraiban, de ezeket soha nem nevezte meg. Később ezeket a mondatait visszavonta, de most megint újra árulókról beszélt.

Mindezek mellett szóba hozta az Ördög ügyvédje nevezetű oldalt is. Korábban erről azt mondta, "hogy a kormányban most három meleg miniszternek a botrányát készíti elő egy blog." A nyilvánvalóan képtelen hazugságból most úgy visszakozott, hogy zavarosan azt magyarázta: lehet, hogy nem is létezik ez a blog.

Korábban arról beszélt Márki-Zay, hogy elindult a pártalapítás.

„Nem jelentettem be új párt alapítását. Azt már 3 éve bejelentettem - mondta most Gyurcsány jelöltje. Azonban Márki-Zay az Inforádiónak március 10-én azt mondta, hogy nem a Mindenki Magyarországa Mozgalom alakul párttá, hanem egy új konzervatív-szabadelvű pártot szeretne felépíteni, amely az Európai Néppártnak is tagja lehetne, és – a négy év múlva következő országgyűlési választás után – önálló frakcióval is rendelkezhetne.

A pártszervezésről azt mondta a rádiónak, már elindult, mert van két párt Magyarországon, amelyre építhet: az Új Kezdet Gémesi György vezetésével és a Pálinkás József vezette Új Világ Néppárt. Márki-Zay mindenáron akarna egy pártot, amivel beléphetne az Európai Néppártba, és ebben a sértődött, Magyarországgal szemben ellenséges Donald Tusk támogatná is, de Tuskot saját pártjának tagjai nyilvánosan helyretették az ügyben: Márki-Zaynak nincs helye a Néppártban. Tusk ezek után megalázó módon csak saját lengyel pártját képviselhette a baloldal március 15-i tüntetésén. Lehet, hogy Márki-Zay most ezért nem akar megint pártot alapítani.

A legutóbbi közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a Fidesz–KDNP szignifikáns előnnyel, magabiztosan fordulhat rá a kampányhajrára – állapította meg Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője a magyar Hírlapban. Hozzátette: a baloldal növekvő lemaradásának okai miniszterelnök-jelöltjük népszerűségének zuhanása, a felelőtlen háborús retorika, valamint az egyes pártokat érintő botrányos ügyek.

Az Anonymus által megszellőztetett, a baloldali vezetésű fővárosi kerületeket érintő korrupciógyanús esetek mellett tovább rontják az összefogás hitelességét a Jobbikot érintő antiszemita botrányok, mint Z. Kárpát Dániel „karlendítési ügye” vagy a párt másik alelnökének, Szilágyi Györgynek eddig eltitkolt esete, amikor egy neonáci rendezvényen tartott beszédet. A baloldali szövetségesek hallgatása a Jobbik ügyeiről tovább rontja az összefogás hitelességét, így az egység is egyre labilissá válik – véli a politológus.

Leszögezte: a számok azt bizonyítják, hogy Márki-Zay Péter visszafelé húzza az ellenzéki összefogást. Elindult a bűnbakkeresés, a baloldali pártok Márki-Zay felelősségét firtatják, és katasztrofális kampányát jelölik meg a kudarcos helyzet okaként. Gyurcsány „kapitánya” viszont szövetségeseire mutogat, ismét árulókról beszélt, illetve új párt alapításával akarja egy esetleges vereség után a saját politikai túlélését biztosítani – fejtette ki Nagy Ervin.

Úgy véli, mindennek ellenére sem tekinthető lefutottnak az április 3-i választás, fontos, hogy a Fidesz–KDNP kellően tudja motiválni a szavazóit, az elbizakodottság könnyen „elaltathatja” a jobboldali tábort. Továbbra is napirenden van a külföldi érdekcsoportok beavatkozása, a pedagógussztrájkot például egyre inkább kormányellenes tüntetéssé szélesítik a Soros-hálózat által támogatott NGO-k.

Az elemző kifejtette: a baloldal kapkod, kétségbeesetten keresi a mondanivalót, politikájuk gyűlöletkampánnyá redukálódott, míg a kormánypártok az eddigi eredményeket hangsúlyozzák, a munkahelyteremtés, a családtámogatási intézkedések, az adócsökkentés, a kulturális expanzió és a gazdasági növekedés folytatását ígérik. Míg Orbán Viktor a válságkezeléssel foglalkozik, a magyar–ukrán határon cselekszik, nemzetközi színtéren a békét próbálja elősegíteni, addig a baloldal folytatja a háborús retorikát.

Márki-Zay Péter és Fekete-Győr András után a jobbikos Potocskáné Kőrösi Anita, a momentumos Berg Dániel és a virtigli balliberális közszereplő, Iványi Gábor arról beszél, hogy katonákat, de legalábbis fegyvereket küldene az orosz–ukrán háborúba. Minél rosszabb az országnak, annál rosszabb a kormánynak, ami az ellenzéknek kedvezhet – vélekednek a baloldalon.

A március 15-i rendezvények, a Békemenet és az ellenzéki tüntetés is jól mutatta, hogy a kormánypártok pozitív kampánya mind nagyobb lendületet kap, míg a baloldal gyűlöletkampánya kifulladni látszik. A jobboldalon egységet, stabilitást tapasztalunk, a baloldalon viszont instabilitást és vízió nélküli protestpolitikát látunk – összegzett Nagy Ervin.