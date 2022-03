Küszöbön a harmadik világháború? Orosz drónt lőttek le egy Nato országban

A félelem egyre csak növekszik, miután egy orosz drónt észleltek Lengyelország fölött. A drónt először Ukrajnában, Yavoriv városa fölött észlelték majd lengyel területen látták újra. Ez a nemzetközi jogok megsértésének bizonyult.

Az Ukrán légierő szerint egy megfigyelő drónról volt szó, ami azt vizsgálta, hogy mekkora károkat okozott a városban találkató katonai bázisban az orosz rakétatámadás, amiben 35 ember meghalt.

Az Ukrán légierő az észlelést követően lelőtte a robotrepülőt.

Egy ukrán szakember azt nyilatkozta ez ügyben, hogy most látni, hogy támadóik gátlástalanul lenézik a szabályokat, ezért is sértik meg a NATO területeit. A betörés napokkal azután történ, hogy az egyesült királyság egészségügyi minisztere Sajid Javid bejelentette, hogy akkor lép be Az egyesült királyság a háborúba, ha Oroszország NATO területekre támad.

Viszont van egy bekezdés a NATO szerződésben, ami kimondja, hogy véletlen és elenyésző támadások NATO területek ellen elnézhetőek, így nem robbanthatnak ki egy újabb világháborút.