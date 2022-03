Kálmán Dorka: a SzívCity alkalmazás rajta van a telefonomon

Név: Kálmán Dorka Kornélia

Lakhely: Budakalász

Életkor: 20

Magasság: 178 cm

Csillagjegy: Szűz

Kedvenc étel: sushi

Kedvenc ital: kávé. kóla

Kedvenc zene: Cascada – Everytime we touch, latin zenék, retro slágerek

Kedvenc parfüm: Valentino - Voce Viva

Kálmán Dorka Kornéliának hívnak, 20 éves vagyok és másodéves hallgató vagyok a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, szülésznő szakon. Mindig érdekelt az egészségügy, és önkéntesként nyári munkában különböző fesztiválokon az ambulancián dolgoztam. Akkor 16 éves voltam. Elláttunk sérülteket és vizet osztogattunk. Naponta 20-30 emberen segítettünk, közülük a legtöbb külföldi volt. Voltam a Sziget Fesztiválon, a Volt Fesztiválon, a Strand Fesztiválon és a Balaton Soundon. Beszélek németül, angolul, és most kezdtem a spanyolt.

Elsősorban itthon szeretnék majd dolgozni szülésznőként. Ez az egyik legszebb pillanata a nőnek, és jó olyankor ott lenni. Voltam cserediákként Oroszországban, Németországban és elutaztam már Angliába is. Legjobban az angolok voltak meglepődve, hogy milyen jól beszélem a nyelvüket. Volt, ahol az iskolában beültünk a többi diák közé is. Ha leülök a tükör elé, egy mosolygós , bár sokszor fáradt lányt látok. Nagyon keveset alszom, de minden nap motivált vagyok. Az egyetemre nem sminkelem magam, hiszen maszkot hordunk, egyébként buliba is inkább többféle rúzst használok, a kedvencem a piros. Fejemben volta sminkes szakma is, de az egészségügy győzött.

178 centi magas vagyok, mentem volna már kifutóra is, de inkább plus size modelleket kerestek. Általában nadrágot hordok, és azok közül a lengébbeket, de mindig van rajtam valami elegáns is. Szeretem, ha tetszem másoknak is. A versenyt az insta dobta fel, és örültem, amikor elhívtak a fotózásra. Csak a párom tudja, hogy jelentkeztem és nagyon örült. Nemrég voltam kórházi gyakorlaton, és ez újabb motivációkat adott. Ápolási gyakorlaton voltam belgyógyászaton, és nem sokára a szülészet is sorra kerül. Bár nem várom az alkalmat, de nem lennék bajban, ha az utcán újra kellene éleszteni valakit. A SzívCity alkalmazás rajta van a telefonomon.

Kálmán Dorkára ide kattintva tudsz szavazni!