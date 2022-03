Huba Tímea: az ugróköteles múltam miatt jó az alakom

Név: Huba Tímea

Lakhely: Szentendre

Életkor: 19

Magasság: 166 cm

Csillagjegy: Szűz

Kedvenc étel: nincs

Kedvenc ital: Cold Brew Latte

Kedvenc zene: Ed Sheeran: Perfect

Kedvenc parfüm: Carolina Herrera

Huba Tímea vagyok, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanulója marketing szakon. Nagyon érdekel a divat, ezért úgy gondoltam, hogy ezzel a végzettséggel el tudnék helyezkedni egy nagyobb divatcégnél, akár külföldön is. Közép szinten beszélek angolul, azzal jól kommunikálok, és társalgási szinten megy az olasz is.

A versenyre jelentkezésemről tud anyukám, a barátaim, és egy barátnőm nagyon biztatott. Sokat nem gondolkodtam rajta, nem veszíthetek vele semmit. Egy új élményt egy új kalandot várok ettől, amin kipróbálhatom magam kamera előtt. A magasságom miatt, a kifutóhoz alacsony vagyok, de több divat fotózáson voltam már, ahol valamilyen cégnek készültek képek különböző ruhákban. Van, ahova én jelentkeztem és volt ahova hívtak. Egyszer felkértek ékszeres fotózáshoz is, de oda nem mentem el, az nem az én világom. Szépségversenyből ez az első alkalom.

Azt gondom, hogy a barátnőim büszkék lesznek rám, hogy jelentkeztem. A képeket ki fogom tenni az Instagramra.

Ha tükörbe nézek egy mindig mosolygós, boldog lányt látok. Reggel csak egy minimális sminket teszek fel, de azt se nagyon erőltetem. Bulihoz is legfeljebb feldobok egy szempillaspirált, egy tust, de nem vakolom ki az az arcom.

Szabadidőmben szeretek autókázni, főleg este. Sok európai országban megfordultam már, elsősorban Olaszországban, Rómában, ahol ismerősünk lakik. Legközelebb egy barátnőmmel megyek egy csajos hétvégére. Ilyen még nem volt.

Rengeteg ruhám van otthon több szekrényben is, és nagyon változatosak. Sok a fehér, a fehér fekete, a blézs, farmerek, nadrágokból az elegánsabb vonalúak, de szívesen hordok sportcipőt is egy buggyosabb nadrággal, vagy egyszerű mackónadrággal. A napszemüveg fontos kellék. Sok magas sarkú cipőm és csizmám is van, de azt suliba nem veszem fel, mivel autóval megyek. Van néhány olyan ruhám, ami csak egyszer volt rajtam, de nem merek megszabadulni tőlük.

Az alakomra nem igazán kell vigyáznom, azt ehetek, amihez kedvem van. Hosszú éveken át, általános iskolás korom óta versenyszerűen ugróköteleztem csapatban és egyéniben is. Az utóbbiban országos második helyezést értem el. Azt hiszem ez a sportos múlt, a heti négy edzés, meglátszik az alakomon. Sajnos a bokám már nem bírná, de még megvan az összes ugrókötelem.

