Bomba csapódott egy épületbe, egy kisgyermeket is keresnek a romok közt Harkovban

Aggasztó videót tettek közzé a Facebookon, melyben Harkov városából jelentkezik be egy mentőegység egyik tagja, Yevhen Vasylenko. Miközben megmutatja, milyen pusztítást végeztek a másfél milliós városban az orosz hadsereg bombái, arról is beszél: a mentőalakulatok jelenleg is az épületeket vizsgálják át. Úgy tudják, az egyik épületből egy kisgyermek kért segítséget. Mint kiemeli: teljesen átlagos lakóépületekről van szó, tehát nem kormányzati, pláne nem katonai létesítményekről.

(Via BBC)