Péntek hajnalban támadás alá vette az orosz hadtest Európa legnagyobb atomerőművét, amelyet a jelentések szerint mostanra el is foglaltak. Eközben folyamatosan érkeznek a menekültek a magyar határra, Záhonynál tartózkodik a Bors fotósa is, aki természetesen képeket is küldött a helyszínről.