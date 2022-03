Fegyvert vett a kezébe Fábry Sándor író, humorista, méghozzá nem is akármilyet: egy szakállas puskát. Rövid kiképzés után pedig el is sütötte azt szombaton 15 óra 52 perckor. Komoly oka volt ennek: ő adta le ugyanis a hagyományos díszlövést az egri várban, az 1552-es ostrom és diadal emlékére. Emellett azonban a díszlövés most az Egri Bikavér tiszteletére is eldördült, hiszen öt éve annak, hogy ezt a különleges magyar bort hungarikummá nyilvánították - írja a Ripost.

A szakállas puskát az Egri Vár Vitézei állították fel, az időpontot pedig a Minorita templom órájához igazítva tűzték ki.

– Nagyon tetszett a lövés, bár nem volt olyan hangos, mint amilyenre készültem - mondta a műsorvezető, dramaturg, érdemes és kiváló művész az Eger Híreknek. - Egerben viszonylag ritkán járok, másfél évvel ezelőtt a lányommal egy hetet töltöttünk el a megyeszékhelyen. Akkor viszont mindent megnéztünk, bejártuk az egész várost.

A turistalátványosságnak számító attrakció Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő kezdeményezésére indult. 2017 óta több, a városba látogató ismert művész és politikus is elsütötte már a fegyvert. Idén a díszlövés azt is ünnepelte, hogy az Egri Bikavér öt éve hungarikum lett.

Fábry Sándor és Nyitrai Zsolt az Egri Vár Vitézeinek egyikével és a szakállas puskávalFotó: Ripost

- Ez az egyetlen vörösbor Magyarországon, amelyik Hungarikum és ez a mai 15:52-es díszlövés nemcsak a várvédő hősöknek, hanem az egri szőlészeknek, borászoknak is szólt. Sőt mindenkinek, aki fogyaszt Egri Bikavért, mindenkinek szólt, aki örült annak, hogy 5 évvel ezelőtt hungarikum lett az Egri Bikavér - fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója.