Exatlon: Bajnokként ezt hogy engedhetik meg maguknak?! – akadt ki a Kihívó

Mint ismert, a Bajnok Somhegyi Krisztián állt oda a végső küzdelemhez, hogy csapattársa, Tóth Dávid bent maradjon – bár azóta ő is kiesett. Jodes és párja, Salander Dorina most az X-Pod adásában a korábbi Bajnok, Esztergályos Patriknak meséltek az érzéseikről. Az egykori Kihívó fiú elmondta, ők azt gondolták, hogy Krisztián amolyan hátvédként száll be a párbajba. Ha nagyon nem megy Dávidnak az ügyességi, akkor magára tudja vállalni a harcot. Ám erről szó sem volt.

Elsőre az jött le, hogy Krisztián mennyire bátor – fogalmazott Jodes, aki ma már egészen máshogy gondolja. A műugró ugyanis hét élettel állt ki a ellene, mint a leggyengébb statisztikájú versenyző ellen.

Még Esztárgályos Patrik is – mint korábbi Bajnok – úgy gondolja, ez egy sportszerűtlen játék volt. Salander Dorka pedig már egyáltalán nem érezte bátornak Krisztián döntését. Sőt, zavarta, hogy ez mindenkiben így csapódott le.

Nekem az a furcsa, hogy aki a sportból jön és egész életében sportolt, az ezt hogy bírta végignézni?! – tette fel a kérdést a korábbi Kihívó lány.

Lehet taktikázni, de annak is van egy eleganciája. Ez milyen szinten volt elegáns? (…) Én csak így kapkodtam a fejemet, ezt hogyan lehetett bajnokokként megengedni… – tette hozzá.